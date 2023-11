La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha abierto la puerta a realizar nuevas adquisiciones en Reino Unido, si bien ha especificado que tendrían que ser de pequeño tamaño. Asimismo, el Santander ha vuelto a ser considerado el único banco español de importancia sistémica global este lunes.

En declaraciones al Financial Times, Botín ha asegurado que el Banco Santander no necesita adquisiciones para mejorar su rentabilidad en Reino Unido, aunque no ha descartado hacerse con alguna entidad pequeña si la operación tiene sentido.

El Santander tiene 14 millones de clientes en ese país y fue uno de los bancos que consideró la compra de Metro Bank el mes pasado cuanto la entidad británica entró en dificultades el mes pasado. Otra posible operación que se ha rumoreado en el pasado es la posible adquisición del TSB, propiedad del Banco Sabadell, pero su tamaño y valoración (más de 1.000 millones) puede alejarle de la definición de «pequeño» de Botín.

La presidenta del Santander también ha aplaudido la eliminación del bonus de los banqueros en Reino Unido y ha pedido que se haga lo mismo en la Unión Europea. «Es un negocio en el que deberías ser compensado de manera variable, así que creo que son buenas noticias para el sector, tiene mucho sentido», según Botín.

A su juicio, el destope de los bonus a banqueros en la Unión Europea sería «positivo» y tendría un mejor alineamiento con los accionistas. Este tope fue impuesto tras la crisis financiera para desincentivar a los directivos del sector financiero de asumir excesivos riesgos para maximizar el beneficio a corto plazo, que fue una de las principales causas de estas crisis.

Actualmente, como norma general, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) dicta que la retribución variable por consecución de objetivos de los banqueros no puede exceder el 200% de su remuneración fija. Para superar esta ratio, se debe someter a votación de los accionistas con un quórum mínimo del 50% y con una mayoría del 66%.

Único banco español sistémico

Por otro lado, el Santander vuelve a ser el único banco español que figura entre las 29 entidades de importancia sistémica global en 2023, según la clasificación elaborada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en colaboración con el Comité de Basilea y las autoridades nacionales.

Estos bancos con importancia sistémica deberán afrontar exigencias de capital suplementarias para cubrir el riesgo en el sistema por su tamaño. La entidad presidida por Botín está encuadrada en la categoría de menor riesgo entre las cinco existentes, lo que supone que solamente debería asumir un recargo extra de capital del 1%, frente al suplemento del 3,5% exigido en el nivel de mayor riesgo.

La actualización de esta lista, que se realiza en noviembre con una periodicidad anual, ha supuesto una reducción en el número de entidades incluidas en 2022, después de la inclusión del hongkonés Bank of Communications (BoCom) y tras la salida del absorbido Credit Suisse y del italiano UniCredit. La próxima lista se publicará en noviembre de 2024.

En comparación con la lista de 2022, tres bancos han subido a una categoría superior: China Construction Bank, Agricultural Bank y UBS (comprador de Credit Suisse) han pasado de la categoría 1 a la categoría 2, lo que eleva la exigencia adicional de capital en medio punto porcentual.