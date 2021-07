Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, redobla su ofensiva judicial tras su imputación en la Audiencia Nacional por las supuestas relaciones de la eléctrica con el excomisario José Villarejo. Así, ha solicitado al juez Manuel García-Castellón que investigue los documentos aportados por el ex controller de Iberdrola, José Antonio del Olmo, en los que se basa la imputación de Sánchez Galán, antes de archivar la querella interpuesta por Iberdrola contra este directivo por falsedad.

Así se recoge en un escrito presentado al juzgado central de instrucción número 6 por la representación del presidente de la empresa al que ha tenido acceso OKDIARIO. En él se plantea que no se puede archivar una querella admitida, como la presentada por Iberdrola contra Del Olmo, sin practicar al menos una diligencia. García Castellón solicitó hace dos semanas la opinión de la Fiscalía sobre el sobreseimiento de la misma.

A juicio de Sánchez Galán, el juez y el fiscal han tomado como buena la versión de Del Olmo sin contrastarla con la suya propia ni realizar una mínima investigación sobre el origen de esos documentos. Estos incluyen un relato de hechos referido a los supuestos contratos con Cenyt y Casesa (empresas de Villarejo), «consignado en papel oficial de Iberdrola» y que la eléctrica sostiene que es falso, y nueve facturas emitidas por estas sociedades que fueron robadas por este directivo, según las alegaciones de Galán.

Además, «El Sr. DEL OLMO era, en diciembre de 2004, el responsable del control de funciones corporativas. Su principal cometido era velar por que las facturas presentadas al pago fuesen regulares y correctas y que, en su tramitación, se hubiesen observado los procedimientos establecidos en el seno de la empresa. Pues bien, el citado señor firma sin reparo todas las facturas que supone irregulares (sin su validación, nunca podrían haber sido pagadas)», según este documento.

La sospechosa actuación del notario

Este directivo depositó las facturas y el relato de hechos en un sobre en una notaría de Madrid, algo que Iberdrola también encuentra sospechoso dado que vive y trabaja en Bilbao. Asimismo, considera que el notario incumplió sus obligaciones porque no abrió el sobre y no tuvo conocimiento de su contenido, cuando debe comprobar que éste no se opone a las leyes (cosa que sí sucede en este caso, a juicio de la eléctrica).

Por todo ello, Galán solicita a García-Castellón que, antes de decidir sobre el archivo de la citada querella por falsedad, interrogue al notario Luis Ramallo y a los expolicías y socios en una empresa de seguridad Marcos Peña y Ángel Zarabozo, ambos intervinientes en el depósito de los documentos en la citada notaría.

Asimismo, le pide que pregunte a Del Olmo dónde está el documento original en el que relata a los hechos -falsamente, según Iberdrola- y lo aporte a las actuaciones, ya que el que obra en el juzgado es una copia.