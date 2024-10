El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha criticado al BBVA por los cambios de su discurso desde que anunció la OPA. Ha puesto como ejemplo que «al principio sólo iba a haber ahorros de costes por IT [tecnología] y ahora han reconocido que 4.000 personas irán a la calle», y ha añadido que «con la presión que tiene del mercado, es normal que BBVA tenga prisa».

«Al principio sólo iba a haber ahorros de costes por IT y ahora han reconocido que 4.000 personas irán a la calle. Antes no había riesgo que no hubiera fusión, ahora sí. Antes decían que habría las mismas sinergias con o sin fusión, ahora no detallamos las sinergias sin fusión porque es poco probable. Antes la CNMC iba a aprobar la operación en fase 1 seguro, seguro, seguro. Ahora ya no es tan segura la fase 1. El tiempo nos esta dando la información que no dieron al principio», ha denunciado González-Bueno.

OKDIARIO adelantó en julio que las sinergias de personal de 300 millones planteadas por el BBVA requerían el despido de 4.000 empleados. «Hace una semanas, BBVA comunicó a la SEC cuánto sería el ahorro por salidas de personas, haces un inverso y salen esos 4.000», ha confirmado el CEO del Sabadell.

El CEO del Sabadell ha hecho estos comentarios para ilustrar que, entre que la OPA se resuelva lo antes posible y que el mercado tenga la información necesaria para tomar la decisión, debe primar lo segundo. «Hay que poner todas las cartas encima de la mesa. Cuando eso suceda, cuanto antes mejor. Pero ahora los accionistas no tienen la información para decidir», ha añadido.

Ahora bien «si tu valor se reduce en 10.000 millones [lo que ha bajado el BBVA en Bolsa desde el anuncio de la OPA], y estás con mucha presión del mercado y no puedes hacer recompras de acciones, es lógico que tengas prisa», ha reconocido.

Posición de los accionistas

No han sido los únicos ataque al BBVA de González-Bueno en la presentación de los resultados del Sabadell hasta septiembre: «Alguien dijo que todos los accionistas estaban a favor de la OPA y resulta que el único que ha hablado no lo estaba. Muchos accionistas no están a favor en conversaciones privadas. No todos piensan lo mismo. No veo tanto entusiasmo en los inversores cuando se han evaporado 10.000 millones de valor».

«Los que se manifiestan con más emoción contra la OPA son los accionistas de toda la vida del Sabadell, que tienen un vínculo sentimental. Los institucionales son mucho más analíticos. Nos dicen que no tienen tomada la decisión», ha contestado sobre el feedback que reciben de sus accionistas.

Respecto a si la operación debe ser analizada por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en fase 1 o fase 2, lo que depende de si es una operación compleja o no, ha sentenciado que «si esto no es una operación compleja para pasar a fase 2, no sé cuál lo será».

González-Bueno también ha aseverado que «no hay precio» en la OPA, puesto que la prima, que ronda actualmente el 2%, es «muy baja, prácticamente inexistente», y ha recordado que se trata de una oferta «no amigable».

«Si el día de antes de tomar una decisión te mandan una carta y te dicen que esa es la oferta y no se puede negociar, muy amigable no es», ha señalado haciendo referencia a la carta que remitió el presidente de BBVA, Carlos Torres, al de Sabadell, Josep Oliu, el domingo 5 de mayo, el día de antes de que el consejo de administración tomara una decisión sobre la oferta y desencadenara el anuncio de OPA hostil unos días más tarde por parte de BBVA.