Sabadell anuncia una nueva subida del dividendo y desmonta la estrategia de BBVA

El Banco Sabadell ha respondido al dividendo anunciado el lunes por el BBVA con una nueva mejora del suyo, con lo que desmonta la estrategia del banco que preside Carlos Torres y eleva el atractivo de no acudir a la OPA hostil lanzada por éste.

El consejo de administración de Banco Sabadell ha aprobado el incremento del objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 hasta 1.450 millones de euros frente a los 1.300 millones previstos hasta el momento.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, el banco ha explicado que la decisión se basa en el «seguimiento continuado de la marcha del ejercicio, y con base en la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital».

Ha añadido que la actualización se ha realizado «con el objeto de que los accionistas de Banco Sabadell dispongan de la información más actualizada posible» a la hora de tomar su decisión en relación con dicha la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.