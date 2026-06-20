Renfe presume del récord de usuarios de Cercanías Madrid pero oculta que sólo el 68% de los trenes pasa a su hora

Renfe ha hecho alarde del aumento en cerca del 4% del número de viajeros en 2025 en los Cercanías de Madrid; sin embargo, este dato queda colapsado por la puntualidad de estos trenes. El motivo es que, en cuanto al cumplimiento horario, que muestra si el paso de los trenes por cada estación se ajusta al horario programado, sólo el 68% de estos trenes pasan puntuales a su hora. Por tanto, uno de cada tres trenes no cumple el horario previsto.

Además, los usuarios de Cercanías Madrid continúan sin disponer de un sistema general de indemnizaciones por retrasos comparable al que durante años existió en la alta velocidad.

Por otro lado, Renfe informa que con este incremento del 4% se han superado por primera vez los registros prepandemia, según datos del Consorcio de Transportes, no obstante, se ha tardado un total de seis años en recuperar este número de viajeros. «Renfe Cercanías registra por primera vez, desde la significativa caída de la demanda provocada por la pandemia, un saldo favorable de 1,86 millones de viajeros adicionales», señalan desde Renfe.

De igual forma, desde Renfe se culpa a los problemas que se hayan podido tener, principalmente, a factores externos como el apagón eléctrico, las obras de Atocha y Sol, así como otras incidencias ajenas a Renfe.

Cambios en los hábitos de los usuarios tras el fin del abono gratuito de Renfe

Asimismo, el informe del Consorcio de Transportes resalta que el año pasado los billetes sencillos de Cercanías registraron un «incremento notable del 52%», sumando más de 5 millones de viajes». Por su parte, el Abono Transporte presentó un crecimiento del 10,8%, «especialmente marcado tras la desaparición del abono gratuito de Renfe, con 2,5 millones de viajes adicionales en el mes de octubre».

Sin embargo, de estos datos se puede interpretar que parte de los viajeros ya no utilizan títulos recurrentes y, en su lugar, prefieren comprar viajes individuales. Esto puede estar relacionado con cambios en los hábitos de movilidad de los usuarios tras el fin del abono gratuito de Renfe.

El Congreso pide recuperar las indemnizaciones por retrasos de Renfe