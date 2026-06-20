Renfe presume del récord de usuarios de Cercanías Madrid pero oculta que sólo el 68% de los trenes pasa a su hora
Uno de cada tres trenes de Cercanías Renfe de Madrid no cumplió el horario previsto
Renfe ha hecho alarde del aumento en cerca del 4% del número de viajeros en 2025 en los Cercanías de Madrid; sin embargo, este dato queda colapsado por la puntualidad de estos trenes. El motivo es que, en cuanto al cumplimiento horario, que muestra si el paso de los trenes por cada estación se ajusta al horario programado, sólo el 68% de estos trenes pasan puntuales a su hora. Por tanto, uno de cada tres trenes no cumple el horario previsto.
Además, los usuarios de Cercanías Madrid continúan sin disponer de un sistema general de indemnizaciones por retrasos comparable al que durante años existió en la alta velocidad.
Por otro lado, Renfe informa que con este incremento del 4% se han superado por primera vez los registros prepandemia, según datos del Consorcio de Transportes, no obstante, se ha tardado un total de seis años en recuperar este número de viajeros. «Renfe Cercanías registra por primera vez, desde la significativa caída de la demanda provocada por la pandemia, un saldo favorable de 1,86 millones de viajeros adicionales», señalan desde Renfe.
De igual forma, desde Renfe se culpa a los problemas que se hayan podido tener, principalmente, a factores externos como el apagón eléctrico, las obras de Atocha y Sol, así como otras incidencias ajenas a Renfe.
Cambios en los hábitos de los usuarios tras el fin del abono gratuito de Renfe
Asimismo, el informe del Consorcio de Transportes resalta que el año pasado los billetes sencillos de Cercanías registraron un «incremento notable del 52%», sumando más de 5 millones de viajes». Por su parte, el Abono Transporte presentó un crecimiento del 10,8%, «especialmente marcado tras la desaparición del abono gratuito de Renfe, con 2,5 millones de viajes adicionales en el mes de octubre».
Sin embargo, de estos datos se puede interpretar que parte de los viajeros ya no utilizan títulos recurrentes y, en su lugar, prefieren comprar viajes individuales. Esto puede estar relacionado con cambios en los hábitos de movilidad de los usuarios tras el fin del abono gratuito de Renfe.
El Congreso pide recuperar las indemnizaciones por retrasos de Renfe
El pleno del Congreso, pese al voto en contra de PSOE y Sumar, ha aprobado esta semana una propuesta del PP que pide de nuevo que Renfe recupere sus criterios antiguos en política de indemnizaciones, con los únicos votos en contra de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y EH Bildu.
El partido de Alberto Núñez Feijóo ha venido realizando esta petición de forma reiterada en el Parlamento desde que en julio de 2024 la operadora dejó de pagar indemnizaciones por retrasos de quince y treinta minutos en los viajes de alta velocidad del 50% y del 100% del importe, respectivamente.
Así, Renfe eliminó uno de los compromisos de puntualidad más generosos de Europa. La compañía pasó de devolver el 50% del billete con 15 minutos de retraso y el 100% con 30 minutos a exigir al menos una hora de demora para compensar al viajero y más de 90 minutos para reembolsar el importe íntegro.