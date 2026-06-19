Repsol impulsa las giras de Dani Fernández, Iván Ferreiro, Marlon y Veintiuno con Warner Music Spain

Repsol y Warner Music han celebrado en Madrid la segunda edición de Music feat. Energy, el encuentro anual que reúne a artistas y profesionales del sector para poner en valor la energía que impulsa la música y a quienes la hacen posible.

En esta edición, ambas compañías han anunciado un nuevo paso en su alianza para impulsar la música en directo con soluciones energéticas de origen 100% renovable, impulsando las giras de Iván Ferreiro, Dani Fernández, Marlon y Veintiuno. Estos artistas sumarán casi 90 conciertos en 2026 y recorrerán más de 47.000 kilómetros con combustible de origen 100% renovable de Repsol.

La colaboración incluye, además, un acuerdo para suministrar energía con garantía de origen 100% renovable al emblemático Náutico de San Vicente (San Vicente do Mar, O Grove, Pontevedra). El local contará también con un escenario impulsado por energía solar y acogerá cuatro conciertos exclusivos de los artistas vinculados a las giras vinculadas al acuerdo.

El Director de Comunicación y Marca de Repsol, Marcos Fraga, ha señalado: «Queremos estar presentes en aquellos espacios donde las personas disfrutan de su tiempo de ocio y hacerlo aportando soluciones energéticas que ayuden a que esos momentos reduzcan su huella de carbono. Junto a Warner Music Spain, damos un nuevo paso: impulsamos las giras del verano con combustibles de origen 100% renovable y llevamos nuestra energía al Náutico de San Vicente, un lugar con un valor muy especial dentro de la música en directo».

El presidente de Warner Music Spain, Guillermo González, por su parte, ha declarado: «Nos sentimos muy afortunados de haber logrado un partnership con Repsol que permite contribuir a que las giras de nuestros artistas puedan desarrollarse con soluciones energéticas de origen 100% renovable, de la misma forma que nos han ayudado a que nuestro hub, The Music Station, esté funcionando hoy con energía 100% renovable».

Durante el Music feat. Energy se ha presentado también un estudio profesional de grabación móvil impulsado por energía solar. Además, este año Repsol también pondrá en marcha un proyecto pionero para acompañar y asesorar a festivales en la implementación de soluciones energéticas eficientes y de origen 100% renovable. La compañía, apoyada por las principales instituciones de la industria musical, también elaborará el primer estudio de medición de la huella de CO2 de la música en directo en España.

Repsol y Warner Music Spain

Repsol y Warner Music firmaron en enero de 2025 un acuerdo multienergético para avanzar en la descarbonización de la actividad de la discográfica en España. En el marco de esta alianza, Repsol suministra electricidad 100% renovable a The Music Station y al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid, e impulsa medidas vinculadas a movilidad y formación. El acuerdo también ha permitido activar proyectos como la colaboración con Dani Fernández, primer artista en utilizar combustibles 100% renovables en su gira en 2025, con los que recorrió más de 8.000 km y protagonista del documental ‘Todo cambia’, producido por Repsol.

Repsol y el patrocinio de ocio

Desde 2023, Repsol desarrolla una estrategia de alianzas en el ámbito del ocio para aportar soluciones energéticas adaptadas a cada evento y contribuir a la reducción de su huella de carbono. Esta apuesta se apoya en una visión multienergética que integra, según las necesidades de cada proyecto, combustibles de origen 100% renovable, energía solar, electricidad renovable, puntos de recarga y otras soluciones energéticas.

En estos tres años, Repsol ha llevado este modelo a festivales de música, cine, eventos culturales, parques temáticos, discográficas y otros espacios de ocio, colaborando con algunos de los principales actores del sector y consolidando una presencia basada en hechos reales y alianzas a largo plazo. Esta estrategia ha permitido a la compañía estar presente en citas como Bilbao BBK Live, Marenostrum, FIB, O Son do Camiño; los festivales de cine de San Sebastián, Málaga y Sitges; así como en proyectos culturales como la Feria del Libro de Madrid.

Solo en 2025, Repsol formó parte de más de 80 festivales de música, además de festivales de cine, eventos culturales y proyectos de ocio como Parque Warner Madrid, reforzando un modelo que busca combinar aportación energética, innovación y experiencias que mejoren el disfrute del público. Con esta estrategia, la compañía quiere seguir impulsando una nueva forma de entender el ocio: aquella en la que la energía no solo hace posibles los eventos, sino que también ayuda a que avancen en sus objetivos de reducción de emisiones y a que las personas disfruten más de ellos.