Cielos despejados y chubascos dispersos en Andalucía: el calor se intensifica, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 20 de junio de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas y bajas en la costa. Las sierras podrían ver chubascos y tormentas dispersas, lo que podría traer algo de frescura. Las temperaturas mínimas permanecerán estables en la vertiente atlántica, mientras que en la mediterránea sentirán un ligero ascenso, al igual que las máximas, por lo que el calor se hará notar. Los vientos serán en su mayoría flojos, pero no se descartan intervalos moderados, especialmente en el litoral almeriense.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se presentará despejado en Sevilla, ofreciendo una jornada ideal para disfrutar del aire libre en esta hermosa ciudad. Con temperaturas que alcanzarán hasta los 39 grados, la sensación térmica puede llegar a ser aún más intensa, haciendo que el ambiente se sienta caluroso y opresivo en algunas horas. La mañana comenzará suave, pero a medida que el sol se eleve en el horizonte, el calor se hará notar. La brisa, aunque suave al inicio, puede aumentar en velocidad, añadiendo un ligero toque de frescor que será bienvenido.

Ya por la tarde, el sol será el protagonista indiscutible. La temperatura rondará los 36 grados, creando una atmósfera perfectamente veraniega. La humedad alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta pesado, pero con algunas rachas de viento que aliviarán la situación. Al caer la noche, el mercurio descenderá a unos agradables 25 grados, ideal para disfrutar de las primeras estrellas que se asoman en el cielo, marcando el final de un día donde el sol se ocultará a las 21:47, dejando tras de sí un espléndido espectáculo.

Córdoba: cielo gris con posibles lluvias

El aire fresco comienza a recorrer las calles de Córdoba, junto con un cielo que se presenta gris y cargado de inestabilidad. Esta mañana, nos encontramos con temperaturas que rondan los 22 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el noreste, alcanzando una velocidad media de 5 km/h. A lo largo del día, las condiciones se tornarán más desafiantes, con la posibilidad de lluvias intermitentes que podrían refrescar momentáneamente el ambiente.

A medida que avanza la jornada, se espera una notable diferencia entre la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 40 grados, lo que sumado a la humedad relativa del 75% podría provocar una sensación térmica cercana a los 41 grados. Con vientos que podrían superar los 30 km/h, resulta recomendable salir preparado, así que no olvides el paraguas y busca sombra para mitigar el calor.

En Huelva, cielo despejado y ambiente cálido

El tiempo en la ciudad se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 33 grados a lo largo del día. Aunque el viento soplará de manera suave, no se prevé ninguna lluvia, lo que augura una jornada cómoda y agradable para todos.

Con un ambiente tranquilo y cálido, es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una charla al aire libre. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece el día.

Día soleado y caluroso ideal para disfrutar

en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz, que se extenderán hasta las 21:46. La temperatura mínima ronda los 22 grados y la humedad, aunque alta, se mantendrá en un 50%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable. A medida que avancen las horas, el calor se intensificará, alcanzando hasta 28 grados, con un ligero viento del SO a 15 km/h que aportará frescura.

Ya en la tarde, el cielo seguirá despejado, manteniendo la misma tendencia que por la mañana. Se espera que no haya probabilidad de lluvia, por lo que los planes al aire libre están asegurados. A lo largo de la jornada, los gaditanos disfrutarán de un tiempo caluroso pero confortable, perfecto para aprovechar la belleza de la ciudad.

Jaén: cielos despejados y cambios nocturnos

Las primeras horas del día en Jaén se presentan con cielos mayormente despejados, permitiendo que la calidez de la mañana se sienta agradable, con temperaturas que rondan los 24 grados. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo empezará a cambiar ligeramente, con un aumento en la nubosidad y una posible ligera lluvia en la noche, aunque sin grandes sorpresas.

Con máximas que alcanzarán los 40 grados y mínimas de 22, es aconsejable salir protegido del sol y llevar ropa ligera, ya que la sensación térmica puede ser más intensa. Disfruten del día y mantengan siempre a mano una botella de agua.

Calor intenso y nubes en aumento en Málaga

Las primeras horas traen consigo una calma fresca, con temperaturas rondando los 24 grados y un cielo despejado que poco a poco se irá poblando de nubes. A medida que avance la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 31 grados, ofreciendo un contraste notable que hará que el calor se sienta con mayor intensidad bajo la brisa suave del viento del sureste.

Se recomienda salir bien hidratados y cubrirse de los rayos del sol en las horas pico. Aunque no se prevén lluvias ni en la mañana ni en la tarde, la noche podría ofrecer un respiro con temperaturas más suaves, favoreciendo un agradable final de día en Málaga.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La jornada en Granada comienza con cielos despejados y una agradable temperatura que ronda los 20 grados, creando un ambiente fresco perfecto para disfrutar de la mañana. A medida que avance el día, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando máximas de 36 grados por la tarde, lo que promete un tiempo cálido y soleado.

Aprovecha los momentos soleados, ya que el viento soplará suavemente desde el sur, refrescando el ambiente. Es recomendable llevar ropa ligera y protegerse del sol en las horas más calurosas, disfrutando así de un agradable día al aire libre.

Almería: cielo despejado y viento dinámico

Las primeras horas traen consigo una suave brisa del sur que acompaña a un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del amanecer. A medida que avanza la mañana, la temperatura se eleva hasta los 26°C, prometiendo un cálido día que alcanzará su punto máximo en torno a los 35°C por la tarde, bajo un cielo que transita hacia un ligero velo de nubes.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que la jornada podría experimentar rachas de viento de hasta 39 km/h, lo que añade un toque de dinamismo al ambiente. Se recomienda mantenerse hidratado y aprovechar las horas de sol que se extenderán hasta las 21:31, disfrutando del aire fresco de la tarde-noche, que traerá temperaturas más agradables en torno a los 30°C.