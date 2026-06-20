Gol de Brasil en los mercados: lidera el Mundial económico de 2026 mientras Wall Street pierde impulso

Mientras el mundo mira hacia el Mundial de fútbol, los mercados financieros se preparan para su propio campeonato: un periodo entre junio y julio de 2026 donde confluyen los grandes determinantes de la economía global.

Entre las reuniones sobre los tipos de interés, la creciente inflación, los precios de la energía disparados, la deuda pública y la tecnología en boca de todos, el mundial también se vive en los mercados.

En este “mundial bursátil”, la gran sorpresa no viene de Estados Unidos ni de Europa, viene de la mano de uno de los mercados emergentes.

Mientras el S&P 500 sigue apoyado en expectativas elevadas, Brasil está ganando partidos más sólidos apoyado en el petróleo, las materias primas y la rotación hacia dividendos y activos reales.

Además, el mercado brasileño presenta un PER cercano a 11 veces beneficios, menos de la mitad que la bolsa estadounidense.

La energía como factor clave

Si bien, el factor que la convierte en la potencia ganadora es la energía. Las tensiones en Oriente Medio mantienen el petróleo en niveles elevados y con primas de riesgo persistentes y esto no sólo introduce volatilidad, sino que también favorece a los países exportadores.

Aunque este no es el único partido que gana el brasileño, los expertos de XTB refuerzan su liderazgo gracias a las últimas reuniones de los principales bancos centrales del mundo.

La Reserva Federal ha mantenido los tipos lo que podría limitar el potencial alcista del dólar y favorecer mercados internacionales que han quedado rezagados frente a Estados Unidos durante los últimos años, como Brasil.

Por su parte, el Banco Central brasileño avanza con recortes de tipos lo que actúa como un “jugador ofensivo” que impulsa el crédito, el consumo y la inversión, reforzando el buen momento del mercado brasileño.

Si a esta combinación de factores le sumamos lo referente a la deuda pública, Brasil resulta ganador indiscutible. En este contexto, uno de los principales riesgos para los mercados durante los próximos meses sigue siendo la evolución de la deuda pública y las rentabilidades de los bonos soberanos.

El incremento de las necesidades de financiación de los gobiernos y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de algunas economías desarrolladas podrían seguir presionando al alza las rentabilidades de los bonos.

Los analistas ven ‘el gol’ en Brasil

En este contexto, según los analistas de XTB, los mercados con menor dependencia de la deuda pública y más vinculados al crecimiento real de la economía podrían comportarse mejor.

Además, los analistas de Bloomberg han llegado a describir a Brasil como el mercado bursátil con mejor comportamiento del mundo en el arranque de 2026, mientras que XP, el mayor bróker del país, sostiene que las acciones brasileñas continúan cotizando con descuento frente a otros mercados emergentes y desarrollados.

Además, entidades financieras locales esperan que los flujos internacionales hacia la renta variable brasileña se mantengan durante el resto del año, consolidando a Brasil como uno de los grandes ganadores bursátiles del ejercicio.

Por su parte, JPMorgan considera que Brasil sigue estando bien posicionado para atraer inversores extranjero.