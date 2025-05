La regla de los expertos para saber cuánto dinero en efectivo debes tener en casa

A pesar de que hoy en día casi todo se paga con tarjeta, móvil o incluso con un simple clic desde el ordenador, la recomendación de tener algo de dinero en efectivo en casa sigue vigente. Y no lo dicen sólo los más desconfiados o aquellos acostumbrados a las viejas costumbres, sino que es un consejo respaldado por organismos oficiales de protección civil. ¿La razón? Muy sencilla: hay momentos en los que lo digital simplemente deja de funcionar.

Imaginemos un corte eléctrico en todo el país, como el que ocurrió el pasado 28 abril y que dejó a muchos sin acceso a cajeros automáticos ni posibilidad de pagar con tarjeta. O pensemos en una caída prolongada de las redes, en un problema con la banca online o en un desastre natural que obligue a abandonar la vivienda de forma repentina. En todos esos casos, tener un pequeño fondo en metálico puede marcar una gran diferencia. No se trata de vivir con miedo, sino de estar mínimamente preparados. Además, disponer de una pequeña cantidad de dinero efectivo en casa no significa el tener que guardar fajos de billetes bajo el colchón, sino tener lo justo y necesario para afrontar unas cuantas jornadas sin depender de la tecnología. Los expertos lo llaman fondo de emergencia, y no sólo es sensato, sino también bastante fácil de aplicar.

¿Cuánto dinero en efectivo deberíamos guardar en casa?

La cifra del dinero en efectivo que deberíamos tener en casa, no es algo al azar. Según recomendaciones oficiales, como las de la Oficina Federal Alemana de Protección Civil o la defensa civil de Austria, lo ideal sería tener en casa unos 500 euros en efectivo, siempre en billetes pequeños, preferiblemente de 5, 10 y 20 euros. Esta cantidad no pretende cubrir grandes gastos, sino resolver lo básico: comida, transporte, medicamentos o cualquier otro gasto imprescindible durante unos días.

Lo importante es entender que este dinero forma parte de una estrategia de seguridad financiera. Igual que puede ser el tener una linterna con pilas o una botella de agua en la despensa, contar con billetes disponibles forma parte de un kit básico de previsión. No sustituye a los ahorros que tengamos en el banco, pero sí aporta autonomía en momentos donde las alternativas digitales desaparecen.

Y hay que recalcar que se trata de una recomendación sensata y limitada. No se trata de acumular grandes cantidades en casa, lo cual podría ser contraproducente, sino de tener una cifra moderada que permita maniobrar si surge un imprevisto.

Ventajas del efectivo en situaciones de emergencia

Cuando hay un problema grave, como un apagón, un fallo masivo en la red bancaria o una catástrofe natural, todo lo que normalmente damos por sentado puede dejar de funcionar. Si no hay electricidad, no hay cajeros. Si no hay red, no hay pagos con tarjeta. Y si no podemos acceder a nuestras cuentas online, la única alternativa real es el dinero físico.

En esos momentos, tener dinero efectivo en casa permite seguir haciendo compras básicas o pagar servicios urgentes. También puede servir para ayudar a otros si alguien cercano necesita dinero rápidamente y no puede sacarlo del banco. Es una forma sencilla de ganar tranquilidad en medio del caos.

Además, hay muchas personas mayores o vulnerables que siguen confiando más en el billete de toda la vida que en una app del móvil. Tener algo de dinero efectivo en casa también puede ser útil para apoyarles si lo necesitan, o incluso para situaciones donde el entorno no acepta pagos electrónicos, como mercados locales o pequeños comercios sin TPV.

Dónde guardar el dinero

Uno de los errores más comunes al guardar dinero en casa es optar por los escondites de toda la vida como debajo del colchón, o en un cajón dentro de un sobre. Lo cierto es que estos lugares son los primeros que revisan los ladrones si entran en una casa. Por eso, los expertos recomiendan ser más ingeniosos.

Hoy en día existen productos diseñados específicamente para ocultar objetos de valor, desde latas falsas hasta compartimentos camuflados en libros. También se puede optar por rincones poco evidentes que se alejen del imaginario colectivo. La clave está en que solo quien vive en la casa sepa dónde está ese dinero, y que no resulte fácilmente detectable.

En definitiva, tener dinero en efectivo no significa renunciar a lo digital, sino complementarlo. Igual que llevamos un paraguas por si acaso llueve o tenemos un botiquín básico en casa por si hay una herida, guardar 500 euros en billetes pequeños es solo una forma más de cuidarnos.

Al final, se trata de una decisión personal, pero contar con esta pequeña reserva puede hacernos sentir más seguros, preparados y, sobre todo, menos vulnerables ante lo inesperado. Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que las emergencias, por improbables que parezcan, a veces llegan sin avisar. Y entonces, cada detalle cuenta.