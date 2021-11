Se acerca el esperadísimo Black Friday por lo que vamos a poder muchos productos, en especial móviles y ordenadores con precios rebajados. En el caso de aquellos que pertenecen a Apple no tendremos esa oportunidad ya que Apple no celebra el Black Friday, pero no debes preocuparte porque El Corte Inglés sí lo celebra y de hecho ya tiene ahora rebajas en productos Apple que no puedes dejar escapar.

Las rebajas de El Corte Inglés en todos los productos de Apple que no te puedes perder

Muchos son los productos de Apple que venden en El Corte Inglés y que seguramente se agotarán con motivo del Black Friday, pero si quieres avanzarte y no perderte nada, puedes elegir ahora estos productos que ya cuentan con un descuento aplicado gracias a las ofertas que El Corte Inglés realiza en estos días previos a la celebración del 26 de noviembre.

Apple MacBook Pro 13

Si quieres renovar tu portátil puedes hacerte ahora con un Apple MacBook Pro 13 con precio rebajado. Este modelo en concreto, que tiene un procesador i5 cuenta con una capacidad de 16GB y un disco duro de 1TB SSD, cuenta con un descuento del 6% (no es mucho pero es que tampoco Apple permite hacer una rebaja mayor) por lo que te costará antes de que llegue el Black Friday 2.199 €.

Apple iPhone 11 Pro

A pesar de que el smartphone más novedoso de Apple es el iPhone 13, lo cierto es que puedes aprovechar para comprar también el iPhone 11 que sigue siendo un grandísimo smartphone. Un teléfono que cuenta con una capacidad de 256 GB y un Chip A13 Bionic que es uno de los más potentes del mercado. El modelo que cuenta con un 6% de descuento es el de color verde noche por lo que su precio es ahora de 1.139 €.

Apple iPad Pro 12 (2020)

El iPad de Apple se renovó por completo el año pasado por lo que puedes hacerte ahora con un modelo del Apple iPad Pro 12 de 512 GB con un descuento también del 6%. Este modelo parece un ordenador sin serlo. Cuenta con un diseño deslumbrante, máxima velocidad y con la posibilidad de usar la pantalla con el dedo, un lápiz, un teclado y ahora también un trackpad. Es el iPad Pro de 12″ como dice Apple «con palabras mayores». Su precio de oferta es de 1.499 €.

Auriculares de botón Apple Airpods Pro

Puedes también aprovechar los descuentos que hace ahora El Corte Inglés en los productos Apple para hacerte con unos auriculares Airpods Pro con carga inalámbrica. Un modelo de auricular de botón que es de los más vendidos del mercado, pero que suelen superar los 200 euros de modo que llega el momento para pagar menos por ello. De hecho, este modelo cuesta 279 euros pero tienen ahora un descuento del 28% por lo que solo nos costarán 199 €.

Apple TV 4K 64GB

No dejes tampoco escapar la oportunidad para hacerte con la Apple TV 4K de 64GB de modo que podrás ver todas las series y películas con calidad 4K HDR. El dispositivo cuenta además con apps como HBO España, Atresplayer o Netflix. Tiene un 19% de descuento por lo que el precio es ahora de 159,90 €.