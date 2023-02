Este año hay una razón de peso por la que no te ha subido la pensión este año, la Seguridad Social explica el por qué de este cambio en 2023. Hay un hecho que se repite año tras año, las pensiones se actualizan u siempre se suben un poco. Ante unos precios por las nubes, este aumento se ha convertido en uno de los más esperados, aunque quizás hayas podido comprobar como no ha sucedido esta temporada. Hay una razón de peso por la que no te ha subido la pensión este año.

Esta es la razón de peso por la que no te ha subido la pensión este año

Un 8,5% es lo que debería subir todas las pensiones, aunque quizás no haya sido así, hay una razón para ello. En un año 2023 en el que el gasto de las pensiones se ha disparado, la cantidad de millones destinados a este incremento ha sido de 11.902 millones de euros. Una cifra que se ha convertido en todo un referente, pero insuficiente.

No todas las pensiones son iguales, hay pensionistas que no llegan ni a los 1.000 euros y otros que superan con creces el sueldo medio. Dependiendo del tipo de trabajo que se haya realizado, los años de cotización o la situación en la que se encuentre esa persona, estamos ante un tipo u otro de pensión.

Siguiendo estos parámetros la pensión media subirá unos 1500 anuales, menos lo hará la de viudedad que se quedará en 930 euros. La pensión mínima se fija en un total de 10.963,40 euros al año y en 13.526,80 euros cuando se tiene un cónyuge a cargo. Un dinero que se convertirá en esencial para hacer frente a los gastos inesperados.

Hay unos límites que afectan a los de la tabla superior. Aquellos que tienen una pensión que les permite vivir cómodamente, se han ganado a pulso sus 3.058,81 euros. Pero por cobrar más salen automáticamente de ese incremento del 8,5%. El Gobierno establece un tope para evitar unas pensiones demasiado altas.

Por lo tanto, si cobras en un año más de 42.823,34 euros no tendrás derecho a esta subida que marca al gobierno. Por lo tanto, te habrás quedado con la misma nómina que hace unos años. Esta cantidad de dinero se quedará fija, las subidas afectan a los que cobran menos de esta cifra al año.