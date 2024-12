Quedan días: Hacienda ya está mandando las cartas del miedo y llegan con malas noticias

Hacienda no detiene su actividad, aunque estemos de vacaciones, no podemos dejar de esperar las llamadas cartas del miedo. Llegarán para aguar las fiestas a muchas personas, con malas noticias que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Nos enfrentamos a nuevos cambios de ciclo que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia en estos días que quizás pensábamos que serían más felices, las obligaciones tributarias acabarán siendo determinantes.

Por lo que, quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado lo que nos esperaba en estos días que tenemos por delante. España es un país que tiene una serie de actuaciones que debemos tener en cuenta, por lo que, hasta ahora quizás no habíamos tenido en cuenta lo que nos está esperando. De la mano de determinados cambios, debemos empezar a pensar en todo lo que nos está esperando, a la hora de afrontar una empresa o un detalle que puede convertirse en esencial. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días, no tendrás ninguna sorpresa, toma nota de las famosas cartas del miedo que están enviando Hacienda.

Es algo que sabemos y conocemos en estos días que quizás hasta el más pequeño detalle puede acabar em drama. Sobre todo, si nos exponemos a un problema fiscal. Cuando aún se están haciendo una gran variedad de elementos que pueden acabar siendo claves. Tener un buen gestor y sobre todo, estar al corriente de todos los pagos y no evitar ningún elemento que pueda convertirse en un problema que va en aumento o que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo. No hay que asustarse, por lo que, tocará estar al día de este tipo de comunicaciones.

Durante estos días puedes recibir una carta del miedo

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que puede pasar, si tenemos en cuenta algunos detalles que pueden ser los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Hacienda no para su actividad y menos en estos días en los que todo el mundo está de vacaciones.

Muchas empresas y autónomos están cerrando el año, por lo que, quizás tengan más trabajo de lo que nos imaginamos. El trabajo de aquellos que se ganan la vida por cuenta propia no se detiene y siempre quedan cosas por hacer. Es un trabajo que nunca se detiene.

Las llamadas cartas del miedo, es un requerimiento de Hacienda que puede ser lo que realmente marque un antes y un después. Cuando nos marca con este tipo de detalles que pueden ser lo que nos afecte en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Llegan las cartas del miedo de Hacienda hasta esta fecha

Hasta el último día del 2024, es decir, el 31 de diciembre, podemos recibir las llamadas cartas del miedo de Hacienda que pueden hacernos más daño de lo que nos imaginaríamos. De la mano de este tipo de detalles que acabarán aguándonos las fiestas, podemos empezar a temerlas, sobre todo si tenemos algún caso pendiente de este tipo de detalles.

Los expertos de TaxDown nos ayudan explicando este tipo de notificación: «Una notificación de Hacienda es un requerimiento que manda la AT a un contribuyente pidiéndole información y documentación. Normalmente suelen están relacionados con alguna incidencia que requiere una respuesta. Desde luego que, recibir una notificación de Hacienda significa que sus datos no coinciden con los proporcionados por el contribuyente, sin embargo, no tiene por qué significar una sanción (en muchos casos pasa esto). Suele bastar con comprobar la información aportada o entregar algún documento adicional que te soliciten».

Siguiendo con la misma previsión: «Se trata de una notificación que tiene un carácter informativo, por lo que no requiere ninguna intervención inmediata. No obstante, este tipo suelen ser certificadas, por lo que debemos recibirla en persona para que Hacienda pueda verificar que se ha realizado la comunicación. Si no es así, la notificación aparecerá publicada en el BOE».