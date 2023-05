¿Qué tiendas abren para comprar un regalo del Día de la Madre de última hora? El domingo 7 de mayo se celebra el Día de la Madre, de modo que la compra de regalos es algo imperativo para muchas personas estos días. Sin embargo, puede que por motivos de trabajo o de hecho, por no tener apenas tiempo libre, tengas que esperar hasta el último momento para hacerte con ese detalle que llevarás a tu madre en su día. Será bueno entonces descubrir qué tiendas abren los domingos o en cuáles vas a poder hacerte con ese regalo de última hora.

Dónde comprar un regalo de última hora para el Día de la Madre

¿Buscas un regalo de última hora para el Día de la Madre? Puede que una de las mejores ideas al respecto, sea comprarle un buen ramo de flores, teniendo en cuenta que las floristerías de toda España, en general, abren en este día y de este modo podrás sorprender a tu madre.

Pero si deseas algo más y no has tenido tiempo para comprarlo durante la última semana, puedes buscar tiendas que estén abiertas y en las que vendan además, artículos que puedan ser un buen regalo. En este caso podemos hacer un pequeño repaso a tiendas que son principales para ocasiones como el Día de la Madre y comprobar si tienen o no abierto los domingo.

El Corte Inglés

Una de las primeras tiendas que nos vienen a la cabeza, por contar con muchos productos perfectos como regalo para el Día de la Madre es El Corte Inglés, dado que además cuenta con centros en toda España y muchos de ellos abren los domingos. Por ejemplo en Madrid, sí que es posible acudir a esta tienda en domingo, pero en otras ciudades de España suelen cerrar precisamente en este día. Para asegurarte entonces, puedes entrar en su página web y consultar en el apartado de tiendas para descubrir qué horario tendrá El Corte Inglés más cercano este 7 de mayo.

Zara

Zara es también una de las tiendas en las que muchos pensamos en este Día de la Madre. Podemos encontrar ropa y accesorios, así como perfumes, perfectos para un Día de la Madre. Pero ¿está abierta los fines de semana? Pues si vas en sábado no tendrás problema, pero si apuras y acudes en Domingo, te pasará como con El Corte Inglés. Depende de dónde vivas verás que Zara sí que abre sus puertas, aunque la mayoría de veces con horario reducido. Visita su página web y en su apartado de tiendas podrás consultar todos los horarios.

Tous

¿Buscas regalar una joya por el Día de la Madre? ¿Y comprarla a última hora? Las tiendas Tous suelen abrir de lunes a sábado en toda España, pero también abren muchos domingos y de hecho, por ejemplo, anuncian apertura especial para el 7 de mayo en ciudades como Madrid, Sevilla, Cádiz o Zaragoza. Por ello, será bueno hacer una consulta detallada de los horarios a través de su página web.

Centros comerciales

Por último señalar que muchos centros comerciales, presentes en toda España abren cada vez más sus puertas los domingos. Ciudades como Madrid, Sevilla, o Valencia tienen abiertos los centros comerciales durante este día, de modo que hacer una consulta en la web del centro comercial que te interese será lo mejor, aunque seguramente incluso en ciudades donde todo suele estar cerrado los domingos, encuentres opciones. Es el caso por ejemplo de Barcelona, que a pesar de tener todo cerrado durante el domingo, todavía tiene un centro comercial, llamado Maremágnum, que abre los 365 días del año.