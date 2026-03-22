El estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está alterando las previsiones económicas mundiales en las últimas semanas. En consecuencia, desde PwC ya han advertido de que la guerra restará 0,5 puntos al crecimiento de la economía española este año.

De hecho, estiman que la guerra tendrá una duración de alrededor de dos meses, y su impacto detraerá entre 0,2 y 0,5 puntos al crecimiento de la economía española durante este año.

Asimismo, otro de los principales problemas es la inflación, que se espera que aumente entre 0,5 y 1 punto porcentual sobre los cálculos anteriores a la guerra, según los expertos, empresarios y directivos que han participado en el Consenso Económico y Empresarial de PwC, correspondiente al primer trimestre de 2026.

En relación a la evolución de los tipos de interés, la mitad de los encuestados en este informe sitúan entre el 2% y el 2,5% a final del 2026, lo que supondría mantenerlos o bajarlos ligeramente. Para el 19% habrá subida, hasta ubicarse entre el 2,5% y el 3%, mientras que un 16% cree que descenderán hasta el rango del 1,5% o el 2%.

El informe, elaborado a partir de la opinión de un panel de más de 450 expertos, empresarios y directivos, profundiza sobre los efectos del conflicto bélico en el crecimiento, la inflación y los tipos de interés. Además, está dedicado a analizar la situación de las infraestructuras en España y su impacto sobre la actividad.

PwC alerta de la red eléctrica no está preparada para más demanda

PwC en este análisis hace especial hincapié en las infraestructuras españolas. En concreto, destaca que el 85% de los encuestados para la elaboración de este informe aseguran que la red eléctrica no está preparada para soportar el aumento de la demanda por la construcción de nuevas viviendas, los centros de datos y las energías renovables.

Asimismo, el 44% aboga por más inversión en redes y almacenamiento, con impulso a la energía nuclear, y el 43% restante pide incrementar la capacidad de las redes de transporte y distribución, además de eliminar los cuellos de botella regulatorios.

A su vez, un 51% considera que existe una gran demanda de las infraestructuras digitales y de soporte a nuevas actividades, como centros de datos, supercomputación o 5G, seguido de las de transporte ferroviario.

El 74% cuestiona la fiabilidad y calidad del ferrocarril

En paralelo, el 74% de los encuestados asegura que los actuales problemas que sufre la red ferroviaria «cuestionan la fiabilidad, capacidad y calidad del ferrocarril».

Así, un 43,9% apunta que han quedado demostradas las deficiencias de conectividad entre grandes nodos urbanos, Cercanías y redes secundarios, y el 30% considera que son «problemas puntuales que se pueden resolver con un incremento de inversión.