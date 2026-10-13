¿Puede mi vecino aparcar dos vehículos en una plaza de garaje? La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara en el artículo 9.1

Aparcar dos coches en la misma plaza de garaje es una situación que genera dudas y conflictos en muchas comunidades de vecinos. Si bien la normativa española no prohíbe estacionar dos vehículos en una plaza, sí existe una condición. Ambos deben estar dentro de los límites de la plaza y no pueden dificultar el uso de las plazas próximas ni obstaculizar las zonas comunes.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) fija el marco legal para este tipo de situaciones y concluye cuándo el uso privado puede perjudicar al resto de los propietarios. El artículo 9.1 de esta ley contempla las obligaciones de los propietarios en relación con el uso de sus inmuebles y la relación en la comunidad.

En el caso de los garajes, el quid de la cuestión no es el número de vehículos estacionados, sino el respeto a los límites de la plaza y a los derechos de los demás vecinos. Por lo tanto, un propietario que disfrute del espacio suficiente podría aparcar dos coches, siempre que ninguno sobrepase su delimitación ni estorbe el paso, acceso o maniobras.

Problemas en el garaje

Las disputas llegan cuando los vehículos superan los límites de estacionamiento. En ocasiones, es suficiente con que un coche sobresalga unos pocos centímetros para dificultar la entrada o salida de otro vehículo, impedir que abra sin problemas sus puertas o forzar a los vecinos a realizar más maniobras. Estas situaciones suelen generar conflictos vecinales, sobre todo cuando el mal aparcamiento persiste en el tiempo.

Ante un inconveniente de este calibre, se insta a resolverlo con una conversación. Hablar directamente con el vecino para explicarle las molestias puede evitar males mayores. Si el problema se mantiene, el propietario afectado puede comunicarlo al presidente de la comunidad o al administrador de fincas para tratar de lograr una solución.

Si el diálogo con el presidente o el administrador no surte efecto, la comunidad puede valorar otro tipo de medidas. La vía judicial es una alternativa cuando la situación perjudica de manera continuada a otros propietarios. En esta situación, el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal sanciona las actividades prohibidas o perjudiciales para la comunidad y considera la posibilidad de acudir a los tribunales.

Si la sentencia es favorable, el juez puede dictar el fin de la conducta y fijar una indemnización por daños y perjuicios. En los términos legalmente establecidos, también se puede acordar la expropiación temporal del uso del inmueble por un plazo máximo de tres años, en función de la gravedad de los hechos y de los perjuicios ocasionados.