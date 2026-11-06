Propósito, legado e impacto social: cómo diseñar la estrategia para canalizar proyectos filantrópicos

El concepto de la riqueza ha dejado de medirse únicamente en términos de rentabilidad financiera. Hoy, los grandes patrimonios, las familias empresarias y los inversores particulares buscan algo mucho más profundo: un propósito, un legado que perdure y un impacto real en la sociedad y el entorno. Sintonizando de lleno con esta profunda transformación global, ABANCA se ha situado a la vanguardia del sector financiero en España al lanzar un servicio especializado de asesoramiento en filantropía exclusivo para sus clientes de banca privada.

Esta innovadora solución no es un mero añadido a la oferta de productos y servicios del banco, sino una apuesta estratégica para acompañar de forma integral a quienes desean desarrollar sus propias inquietudes personales.

Mientras esta práctica se encuentra altamente consolidada en las grandes firmas de banca privada internacional, ABANCA se convierte en pionera en nuestro país al ofrecer una cobertura que trasciende el parqué bursátil para poner el foco en el valor humano y en ser capaces de dar continuidad a los valores familiares.

Del propósito a la acción: un acompañamiento experto

Tradicionalmente, la filantropía corporativa o personal viene asociándose fundamentalmente a donaciones puntuales y desconectadas de una estrategia a largo plazo. Frente a esta visión fragmentada, el modelo impulsado por la entidad gallega busca construir iniciativas realmente transformadoras de largo plazo.

“Queremos ayudar a nuestros clientes a entender que, más allá de la donación, la filantropía es una herramienta con la que es posible construir proyectos a largo plazo que resulten verdaderamente transformadores y generen impacto”, destaca Armando Fandos, team leader de Banca Privada Entidades No Lucrativas e Impacto de ABANCA. “Gracias a la estrecha colaboración con nuestra Obra Social, Afundación, y a nuestro profundo conocimiento del ecosistema de entidades no lucrativas, ofrecemos un acompañamiento experto durante todo el proceso”.

Una hoja de ruta estructurada en tres ejes estratégicos

Para garantizar el rigor técnico y la máxima eficiencia en cada iniciativa, el servicio se despliega a través de una metodología metódica dividida en tres fases clave:

Definición de la visión: Un ejercicio inicial de introspección donde se identifican las motivaciones personales del cliente, se delimita con precisión el problema social o ambiental que se desea combatir y se fomenta la implicación activa de la familia en el proyecto. Diseño de la estrategia: Se analiza la conveniencia de estructurar vehículos jurídicos y fiscales específicos, se mapea el tejido de organizaciones no lucrativas existentes y se diseñan alianzas estratégicas con los actores más adecuados del sector. Entender el impacto generado: Se implementan sistemas de evaluación para calibrar los resultados obtenidos de forma cuantitativa y cualitativa, permitiendo optimizar los procesos operativos y detectar nuevas oportunidades de compromiso futuro.

El Proyecto PLANCTON, el punto de partida en los mares

Para materializar este propósito desde el primer instante, ABANCA ha integrado en este lanzamiento una causa medioambiental de enorme calado: el Proyecto PLANCTON, impulsado por su Obra Social, Afundación.

Esta iniciativa, centrada en la conservación, protección y restauración de los ecosistemas marinos y fluviales de alto valor ecológico, se ha consolidado desde su puesta en marcha en 2021 como un referente de sostenibilidad, logrando retirar más de 164 toneladas de residuos de los entornos costeros y fondos marinos.

A través de este programa, los clientes de banca privada que lo deseen pueden colaborar de dos formas: mediante aportaciones económicas directas o sumándose de forma activa a las jornadas de voluntariado, sensibilización y limpieza del litoral, que irán desarrollándose por toda España en adelante. Esta alianza inaugural con PLANCTON refleja la vocación de ABANCA de contribuir a un desarrollo económico, social y ambiental sostenible allí donde está presente.

Un nuevo hito en la banca privada con vocación de futuro

La introducción de este servicio de asesoramiento en filantropía consolida de forma definitiva el modelo de banca especializada de ABANCA. Al tender un puente entre la gestión patrimonial de alto nivel y el impacto social y medioambiental positivo, la entidad redefine el valor de la banca privada, dotando a sus clientes de las herramientas necesarias para dejar una huella duradera y constructiva en la sociedad.