Ikea lleva un año en el que no ha dejado de sorprendernos. Muchos de sus muebles se han convertido en esenciales, pero no solo eso, sino que además hemos encontrado muchos artículos que se han convertido en «top ventas» en cuestión de días hasta el punto de llegar agotarse. Atentos porque estos son los productos más vendidos de Ikea este 2021 así que si no los tienes todavía, ¡no te quedes sin ellos!.

Los productos más vendidos de Ikea este 2021: ¡No te quedes sin ellos!

Toma nota porque estos que veis a continuación, son los productos más vendidos en Ikea a lo largo de todo el año. Algunos son muebles que ya se han convertido en imprescindibles dentro de la firma, mientras que otros seguro que os van sorprender.

Cómoda Kullen

La cómoda Kullen es la cómoda que muchos ya tienen en su casa desde hace tiempo. Lanzada al mercado hace poco más de dos años, se ha convertido en la más vendida de Ikea tanto en sus tiendas, como a través de su web y este año además, también es la más vendida en Amazon donde podéis encontrar algunos muebles de Ikea. Una cómoda de color blanco (aunque también la tenéis en negro) que destaca por la sencillez de sus diseño con dos grandes cajones (35×49 cm) y lo económico de su precio: 20 euros.

Zapatero/almacenaje Trones

El zapatero Trones es otro de los productos más vendidos este 2021 ya que aunque originalmente la intención de Ikea fuera la de poder contar con un zapatero de diseño sencillo, pronto sus propios clientes le vieron otra posibilidad: la de ser un mueble de almacenaje en el que meter por ejemplo revistas, periódicos, documentos o también discos de vinilo. Un mueble funcional para la entrada de casa si lo usamos como zapatero o para cualquier otra estancia si lo usamos para almacenar. Incluso podemos colgarlo de la pared. Tiene unas medidas de 52x18x39 cm, consta de 2 unidades y cuesta 19 euros.

Vaso Pokal

¿Quién no tiene estos vasos? Porque son sin duda los que más se venden actualmente. Ikea los puso a la venta y en pocas semanas comenzaron a agotarse tanto los transparentes, como los de la foto, así como los que tenían otros colores como el rosa o el azul. Tienen una capacidad de 35 cl de modo que son los vasos perfectos para la hora del almuerzo o de la cena o también para tomar un refresco o un zumo cuando nos apetezca. Cuestan 0.50 € la unidad aunque los de colores se venden en packs de 4 unidades por 4 euros.

Cuenco Oftast

También este cuenco de vidrio templado (aunque imita la porcelana) blanco entra en el «top» de productos más vendidos de Ikea. Se habló mucho de él en verano cuando todo el mundo quería tenerlo para las ensaladas aunque también te puede ir bien para comer por ejemplo un plato de arroz o de pasta. Tiene un precio de 0.50 €.

Percha Spruttig

Entre los productos más vendidos de Ikea este año, tuvimos también las perchas Spruttig que arrasaron nada más lanzarse gracias a su diseño ya que son perfectas para colgar una camisa, una chaqueta, una falda o de hecho cualquier prenda. Pero también nos servirán para colgar las corbatas de modo que con su diseño funcional nos permite ahorrar espacio en el armario o el ropero. Tienen además un precio de risa ya que se venden en un pack de 10 por 1,50 euros.