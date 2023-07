El producto estrella de Mercadona cuesta menos de dos euros y tiene un uso que jamás hubieras imaginado

Hay productos que son un éxito en el mercado y a los que prácticamente todo el mundo suele darle el mismo uso, hasta que alguien lo prueba para otra cosa y descubre resultados alucinantes, que es lo que ha sucedido en este caso. Hoy te contamos el increíble uso que le puedes dar al producto estrella de Mercadona, que con un precio de menos de dos euros triunfa en el mercado por eso y por lo mucho que puede hacer por ti… ¡no dejes de probarlo!.

Mercadona se hace viral constantemente con muchos de sus productos, especialmente de limpieza, tan versátiles en algunos casos que triunfan en las redes sociales, lo que hace que triunfen también en ventas. La cadena valenciana conoce a la perfección el mercado y sabe qué poner a la venta para que desatar la locura entre sus clientes y que sea un éxito.

El borrador mágico de Mercadona… ¡para limpiar tu Apple Watch!

Se trata del Borrador mágico Bosque Verde, uno de los productos de limpieza más exitosos de Mercadona gracias a lo eficaz que resulta para limpiar diferentes superficies, más aún cuando se descubre algún truquito para sacarle más partido del que ya de por sí se le puede sacar. Esta maravilla está actualmente disponible en un paquete de 3 unidades con un precio de tan sólo 1,45€…¡es un chollazo!.

Este fantástico borrador mágico de Mercadona está inicialmente creado para la limpieza de diferentes superficies, y es extremadamente eficaz a la hora de limpiar… ¡la correa del Apple Watch!. Quien tiene el reloj de Apple sabe que puede elegir entre diferentes materiales para la correa, y lo cierto es que todas ellas se suelen ensuciar muchísimo con el sudor y el roce continuo con la piel, la ropa, etc.

Limpiar la correa del Apple Watch con agua y jabón es lo más habitual, pero la verdad es que no queda perfecta ya que algunas manchas son difíciles de eliminar… pero con este producto mágico de Mercadona conseguirás excelentes resultados y tu correa quedará impecable en un par de minutos. Su uso es tan sencillo como mojar la esponja en un bol con agua caliente, escurrirla para que no gotee y limpiar lo que quieres limpiar, en este caso la correa del reloj. Lo ideal es poner un paño de cocina debajo de la correa para poder frotar bien y que no se mueva o se ralle la superficie sobre la que la vas a colocar.

Una vez que terminas de limpiar la correa, deja que se seque por completo al aire antes de volver a ponértela.