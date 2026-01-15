Privacidad y control horario: Kronjop impulsa un nuevo estándar en el fichaje digital

Kronjop ha presentado una iniciativa orientada a fijar un nuevo estándar práctico de privacidad en el registro horario digital, en un contexto marcado por el retraso de la nueva normativa y por el creciente debate social y jurídico sobre el uso de datos laborales.

Un estándar basado en la minimización real de datos

El nuevo estándar impulsado por Kronjop parte de un principio clave: registrar únicamente lo estrictamente necesario para cumplir con la obligación legal de control horario, evitando la recopilación de información adicional que no aporte valor jurídico o laboral.

Según explica la compañía, “el objetivo es romper con la lógica de cuantos más datos, mejor”, que ha generado recelos entre trabajadores y expertos en protección de datos.

El modelo de Kronjop restringe el uso de datos biométricos y limita su opción de geolocalización sincronizada con Google Maps a supuestos concretos, siempre acotados al tiempo de trabajo y con información previa clara al empleado para evitar que las empresas sean sancionadas por incumplimiento del RGPD.

Este enfoque responde a uno de los principales puntos de fricción del registro horario digital: la percepción de vigilancia.

Al reducir la huella de datos desde el diseño del sistema, la empresa líder en gestión de equipos busca que el fichaje digital vuelva a percibirse como una herramienta de garantía de derechos y no como un mecanismo de control intensivo.

Privacidad por diseño y trazabilidad jurídica

El segundo eje del estándar se centra en la arquitectura técnica del sistema. Kronjop ha reforzado el concepto de privacidad por diseño en su software para fichaje digital, integrando mecanismos que garantizan la trazabilidad de los registros sin comprometer la confidencialidad de la información personal.

Los fichajes no pueden eliminarse ni modificarse sin dejar rastro, pero cualquier corrección queda documentada con identificación, fecha y motivo, lo que aporta seguridad jurídica tanto a la empresa como al trabajador.

El uso que Kronjop hace de la inteligencia artificial permite garantizar la privacidad desde el diseño y asegurar la integridad de los datos de los empleados.

La compañía subraya que el equilibrio es clave de cara a una futura certificación obligatoria de los sistemas de control horario.

“La trazabilidad no debe confundirse con una vigilancia continua”, señalan desde Kronjop, y remarcan que es posible cumplir con la Inspección de Trabajo sin convertir el registro horario en un sistema de supervisión permanente.

Anticiparse a la normativa y reforzar la confianza

El tercer pilar del nuevo estándar es su orientación preventiva.

Ante la previsión de que la futura normativa de registro horario digital incorpore exigencias más estrictas en materia de protección de datos, Kronjop ha decidido adelantarse y fijar criterios internos que vayan más allá del mínimo legal actual.

Entre ellos, destaca la realización de evaluaciones de impacto en privacidad, la transparencia reforzada hacia trabajadores y representantes legales y la conservación de los datos exclusivamente durante los plazos exigidos por la normativa laboral.

En un momento en el que la regulación sigue bloqueada por las dudas sobre privacidad, Kronjop apuesta por demostrar que la tecnología puede ser parte de la solución y no del problema.

El mensaje es claro: el futuro del registro horario digital no pasa por controlar más, sino por gestionar mejor. Y hacerlo con reglas claras, datos mínimos y garantías suficientes para todas las partes implicadas.