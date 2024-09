Un prestigioso economista avisa de lo que viene para España en los próximos meses

España se prepara para afrontar una serie de cambios que pueden ser claves y que nos explica un prestigioso economista. Nuestro país ha retrocedido en el tiempo, hemos vuelto a tener un futuro incierto, a no ser ese motor que se ha convertido en un problema para muchos que viven pendientes de llegar o no a final de mes. España es de los pocos países en el que se puede tener un trabajo y ser pobre, es decir, pese a generar ingresos que no sean suficientes para vivir.

Siendo una anomalía que llega con el brutal aumento de los precios de la cesta, de la compra o de la factura de la luz. Dos básicos que se han convertido en una pesadilla para muchos que ven en este tipo de elementos un problema para que sus sueldos puedan darles para vivir, junto con un dinero imprescindible para recibir al siguiente mes. Sin duda alguna, todo lo que diga un experto en economía, puede darnos más de una alegría de la mano, de determinados elementos que van de la mano y pueden ser claves en estos días.

Lo que viene a España

Debemos estar muy pendientes de una serie de elementos que son los que nos afectarán de lleno. Nos guste o no, vivimos en una sociedad en la que debemos empezar a controlar cada euro que entra en nuestra casa y que depende de ese contexto en el que se genera y se gasta.

Hace unos años, antes de la pandemia, el optimismo estaba en cada uno de nosotros. Podíamos empezar a pensar en ese dinero que nos daba para mucho, hasta para ahorrar. Pero hoy en día, no solo no queda dinero para ahorrar, sino que vivimos más al límite ante lo que tenemos por delante.

Un experto en economía nos ayuda a intentar hacer planes, marcando una serie de pautas y diciéndonos qué es lo que nos espera en los próximos meses. Parece que España se enfrenta a unos detalles que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después.

Tendremos que estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor para poder gestionar mucho mejor el dinero con el que contamos. Algo que puede darnos más de un dolor de cabeza menos. Tocará estar pendientes de lo que pasará en este elemento que puede cambiarlo todo.

Los próximos meses según este prestigioso economista será así

Niño Becerra es un prestigioso economista que en una entrevista a TV3 nos ha dado algunas pistas de lo que puede pasar en nuestro día a día. El dinero es uno de los elementos que más nos puede afectar en estos días que tenemos por delante y que son claves para conseguir acabar con más de un problema que puede surgir. Ç

Los españoles vamos a tener buenas noticias, los que tengan hipoteca podrán asistir a un nuevo descenso del Euribor. Afectando de lleno a un tipo de interés que puede convertirse en un problema de fuerza mayor que será el que marcará una diferencia importante en todos los sentidos.

También afirma que: «El nivel de precios puede continuar bajando, pero creo que por debajo del 2% será difícil que baje». Los precios pueden verse afectados por este marcado descenso, es importante saber en todo momento que este tipo de datos pueden darnos más de una alegría.

Son tiempos de visualizar determinados indicadores que pueden suponer un importante cambio de ciclo en nuestro dinero. El que ganamos puede ser fijo, pero el que gastamos siempre depende de algunos factores que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Lo único que podría afectar a estos datos es: «suponiendo que no pasen cosas raras, como problemas de suministros en China». Algo que afectaría a toda la economía mundial, incluida España que también vive a merced de lo que está pasando a nuestro alrededor. Salvo este elemento que podría cambiarlo todo, los indicadores son bastante optimistas.

Pero cuidado, porque Becerra también advierte de las hipotecas, pese a estos indicadores, lo que llegará serán unas hipotecas que advierten a los compradores que deben aportar un mínimo de un 20% del valor de la vivienda. Es decir, para poder comprar se necesita un buen ahorro.

De lo contrario, estaremos ante un elemento que puede suponer un problema para muchos. Independizarse será cada vez más complicado o requerirá de un esfuerzo mayor. Algo que con estos sueldos es imposible de poder conseguir por lo que, al final, necesitamos empezar a gestionar todos los recursos.

Es hora de empezar a pensar en el futuro siguiendo las directrices o las previsiones de un economista como Niño Becerra que marca este descenso como principal novedad en la economía española. Tocará prepararse para un cambio que puede ser significativo.