Preguntan cuánto dinero hay que ganar para ahorrar y la respuesta de los españoles es muy clara

El coste de vida sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias y trabajadores en España. Con los precios de los bienes y servicios básicos al alza, ahorrar parece una misión cada vez más complicada. En muchas provincias, el gasto en vivienda se lleva una parte considerable del sueldo, especialmente para quienes viven de alquiler. De hecho, en algunas regiones se calcula que hasta el 35% de los ingresos mensuales se destinan únicamente al pago del alquiler.

Y no es sólo cuestión de pagar un alquiler, o una hipoteca para quienes tienen una casa en propiedad. No podemos olvidarnos del gasto en en suministros, alimentación y ocio, que dejan claro que ahorrar no es una tarea sencilla para la mayoría. Una situación que ha llevado a que muchos se pregunten cuánto dinero sería necesario ganar al mes para poder ahorrar de forma consistente. Para dar respuesta a esta duda Silvia Martín, consultora financiera, decidió plantear la pregunta a diferentes personas, recogiendo respuestas que reflejan una realidad: el nivel de ingresos necesario para ahorrar depende tanto del contexto personal como del lugar de residencia. Sin embargo, una constante aparece en todas las respuestas: sin un presupuesto adecuado, el ahorro sigue siendo un reto, independientemente del sueldo que se tenga.

¿Cuánto dinero consideran los españoles que hay que ganar para ahorrar?

En una encuesta reciente realizada por Silvia Martín, los participantes señalaron que, para poder empezar a ahorrar de manera significativa, el sueldo mínimo debería rondar los 2.000 euros al mes. Una de las encuestadas, que reside en el sur de España, explicó que con los precios actuales de productos y servicios, esa cifra sería el punto de partida para crear un colchón financiero. Otros participantes ampliaron esta cifra, situando el rango entre 2.500 y 3.000 euros, dependiendo de los gastos específicos y el coste de vida en su zona.

Lo interesante de estas respuestas no sólo es el consenso sobre un ingreso mínimo, sino también cómo varía la capacidad de ahorro en función de la estabilidad laboral. Es evidente que las personas con contratos fijos y trabajos estables tienden a ahorrar con más facilidad, mientras que aquellos que están de prácticas o en empleos precarios reconocen que apenas logran llegar a fin de mes, mucho menos ahorrar.

La importancia del presupuesto en el ahorro

Más allá de las cifras, Martín insiste en que el verdadero secreto para ahorrar no reside únicamente en el sueldo, sino en una buena planificación financiera. Según la experta, la clave está en elaborar un presupuesto mensual que permita categorizar los gastos. Esto implica definir cuánto dinero se destina a necesidades básicas como vivienda, suministros y transporte, cuánto a ocio o familia, y cuánto se reserva para el ahorro.

«Conocer nuestros gastos es fundamental para controlar nuestras finanzas», asegura Martín. Esto no sólo implica anotar las cantidades, sino también ser conscientes de qué categorías pueden ajustarse para mejorar la capacidad de ahorro. Según la consultora, una buena estrategia consiste en destinar un porcentaje fijo del sueldo al ahorro, adaptando el resto de los gastos a esa meta y con ello garantizar tener un capital, por pequeño que sea, a largo plazo.

¿Es suficiente ganar más para ahorrar?

Aunque ganar más dinero puede parecer la solución más obvia, muchos expertos coinciden en que un mayor ingreso no siempre garantiza un mayor ahorro. Las personas suelen adaptar su estilo de vida a lo que ganan, lo que puede llevar a un aumento de los gastos en lugar de a un mayor ahorro. Por ello, Martín y otros especialistas financieros insisten en la necesidad de tener una estrategia clara y disciplina para cumplirla.

El uso de herramientas como aplicaciones de gestión financiera, además de pequeños cambios en los hábitos de consumo, puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, planificar las compras del supermercado, reducir el gasto en ocio innecesario o buscar alternativas más económicas para actividades diarias son pasos que pueden liberar una parte del presupuesto para destinarlo al ahorro.

El reto de ahorrar en un contexto de inflación

En un entorno económico donde los precios suben más rápido que los sueldos, ahorrar se ha convertido en un desafío monumental para muchas familias. Sin embargo, el mensaje de quienes participaron en la encuesta es claro: aunque el ingreso ideal para ahorrar ronda los 2.000 o 2.500 euros, lo más importante es tener conciencia financiera y controlar los gastos de forma proactiva.

En última instancia, ahorrar es un hábito que requiere constancia, más allá del sueldo que se gane. Ya sea ajustando los gastos, planificando un presupuesto o buscando ingresos adicionales, cada pequeño esfuerzo suma para alcanzar la meta. Los españoles lo tienen claro: ahorrar es posible, pero requiere planificación y disciplina.

Por último tener además objetivos claros y realistas, es también clave cuando se trata ahorrar por poco que sea, dado que a la larga y en cuanto mejora la situación financiera, podemos ampliar nuestro margen de ahorro.