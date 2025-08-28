El precio de la gasolina y el diésel ha mantenido esta última semana de agosto la tendencia bajista que ha seguido prácticamente todo el mes y ha marcado nuevos mínimos en lo que va de verano, a las puertas de la vuelta de las vacaciones.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha acumulado su quinta semana de descensos, retrocediendo hasta los 1,477 euros, en niveles de mediados de junio. Por su parte, el precio medio del litro de diésel ha caído por cuarta semana seguida, para situarse en los 1,407 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

Con estos niveles de precios, la gasolina ha bajado un 1% en el mes de agosto, mientras el precio del litro de diésel suma un descenso del 2%. Para este mes de agosto, el más importante en cuanto a movimientos de vehículos del verano 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) preveía 52,9 millones de desplazamientos.

Así, en lo que va de año 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 3,2% frente al cierre del ejercicio anterior, mientras que el del diésel es del 2,5%.

Llenar el depósito es más barato

Con los precios actuales, llenar un depósito medio (55 litros) de gasolina supone un desembolso actualmente de unos 81,23 euros, casi 4,9 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 86,13 euros. Por otro lado, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,38 euros, unos 1,7 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 79,09 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio del diésel lleva un total de 130 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de la gasolina en la UE

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Igualmente, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,615 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,665 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,524 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,55 euros.