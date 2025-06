Powell advierte sobre la «alta incertidumbre» en la economía de EEUU

¿Le tiene miedo al presidente Donald Trump? Esta ha sido la pregunta que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha dejado sin contestar este martes. El líder del regulador monetario en Estados Unidos (EEUU), en una comparecencia en el Congreso este martes, ha vuelto a expresar sus preocupaciones acerca de la guerra comercial y ha subrayado que queda «muy incierto» la evolución de la economía.

El responsable político, que decidió junto al resto de los 12 miembros de la Fed mantener los tipos de interés la semana pasada, ha alertado de la posibilidad de un brote de inflación sin mencionar de forma explícita la palabra «aranceles». No obstante, Powell ha sembrado dudas sobre el futuro de la economía de EEUU.

David Scott, un demócrata de Georgia, ha vuelto a presionar a Powell a que se pronuncie acerca de la guerra comercial: «Dame alguna respuesta. ¿Por qué huyes de la pelea arancelaria?» ha insistido. Powell, un ex veterano del gigante del capital privado, Carlyle Group de 72 años, respondió secamente: «Sinceramente, no es nuestro papel. No somos una institución que comenta o analiza las decisiones que toma el presidente».

El jefe de la Fed ha intentado mantener la calma durante la presentación del informe de política monetaria que remite la Fed cada semestre al Congreso, sin mostrar demasiado pánico con respecto a la evolución del panorama geopolítico: con una guerra comercial en casa y presiones sobre el petróleo en Oriente Próximo. Ante la posibilidad de ver el barril del crudo en torno a los 120 dólares, Powell ha respondido, sin más: «Sin duda lo sentiríamos».

Por otro lado, Powell se ha mantenido firme y ha hecho guiños a que no lleva prisa para hacer un recorte en la próxima reunión en julio, a pesar de sufrir de nuevo más presiones e insultos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a atacar a Powell anoche tras llamarlo el Señor Demasiado Tarde (Mr. Too Late, en inglés) y pedir un recorte en el precio del dinero. Además, ha tildado al máximo responsable de la Fed como una «persona muy tonta» y «cabeza dura».

«‘Demasiado Tarde’ Jerome Powell, de la Fed, estará hoy en el Congreso para explicar, entre otras cosas, por qué se niega a bajar las tasas. Europa ha tenido 10 recortes, nosotros hemos tenido CERO. No hay inflación, tenemos una gran economía» escribió el mandatario a través de su red social, Truth Social. «Ahorraría a los EEUU 800.000 millones de dólares al año, más. Si las cosas cambian más tarde a la negativa, aumentar la tasa. Estaremos pagando por su incompetencia durante muchos años por venir».

Aunque Trump no ha parado las amenazas a Powell (a pesar de que ser apuntado por él mismo durante su primer mandato) los comentarios han sido menos cargados que hace unos meses, cuando los mercados temían una pérdida de independencia monetaria en EEUU. Ahora, el mercado de apuestas, Polymarket, sólo ve una probabilidad del 14% que Trump despedirá a Powell, lejos de los máximos.