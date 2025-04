Poca gente lo sabe, pero los jubilados españoles deben emigrar a este desconocido país: sé un rey con 600€

Los jubilados españoles están cambiando su mentalidad y muchos ya se han dado cuenta de que emigrar es una opción fantástica, para vivir la última etapa de la vida como un auténtico rey.

Sin embargo, la falta de experiencia todavía provoca que cometan algún error a la hora de elegir destino. El principal es seguir fijándose en países poniendo el foco en las oportunidades laborales y en los salarios que ofrece. Por ejemplo, en Suiza.

La clave para emigrar pasados los 65 años es que no tienes que trabajar y tienes una pensión española. Por ello, tu destino ideal debería ser aquel donde el coste de vida sea significativamente más bajo que lo que cobras y que te ofrezca todas las comodidades que te apetezcan.

Si repasas la lista de países que cumplen con esos requisitos, la mejor alternativa está clara. Georgia tiene un coste de vida de unos 600 euros, una naturaleza maravillosa y una seguridad envidiable. Además, emigrar como español es facilísimo.

La razón económica para emigrar a Georgia si eres un pensionista español

Georgia, en pleno corazón del Cáucaso, es un joya escondida para los jubilados españoles, que quieran disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y con un coste de vida bajo.

Para hacernos una idea, en Georgia puedes vivir con muchos lujos por sólo 600 euros. Sus principales ciudades como Tiflis (la capital) o Batumi (en la costa del mar Negro) son casi un 65% más baratas que Madrid o Barcelona.

Ten en cuenta que la pensión media de España es de 1.400 euros. Es decir, cuando cubras tus necesidades básicas en Georgia, todavía te sobrarán 800 euros, para ahorrar o para darte algún capricho.

Este es un pequeño desglose de los gastos básicos que debes tener en cuenta:

Vivienda : el alquiler de un apartamento en el centro de una gran ciudad está entre los 250 y los 400 euros. Además, si te alejas de las zonas más concurridas puedes encontrarlos por 150 euros.

: el alquiler de un apartamento en el centro de una gran ciudad está entre los 250 y los 400 euros. Además, si te alejas de las zonas más concurridas puedes encontrarlos por 150 euros. Suministros : pagar el agua, la luz, el gas e internet no va a suponerte más de 40 o 70 euros, según el tamaño del piso.

: pagar el agua, la luz, el gas e internet no va a suponerte más de 40 o 70 euros, según el tamaño del piso. Alimentación : si apuestas por los productos de temporada y locales puedes llenar la cesta de la compra por entre 100 y 130 euros.

: si apuestas por los productos de temporada y locales puedes llenar la cesta de la compra por entre 100 y 130 euros. Ocio : Georgia tiene una vida cultural y nocturna maravillosa. Resérvate, como mínimo, 80 euros, para poder hacer escapadas y disfrutar de buenos restaurantes.

: Georgia tiene una vida cultural y nocturna maravillosa. Resérvate, como mínimo, 80 euros, para poder hacer escapadas y disfrutar de buenos restaurantes. Salud: el sistema sanitario de Georgia es bueno, pero muchos extranjeros optan por un seguro médico privado. Con una cobertura completa no te gastarás más de 50 euros.

Más allá del coste de vida: las razones para mudarte a Georgia pasados los 65 años

El coste de vida es la razón principal, para decidir emigrar a otro país. Sin embargo, no serviría de nada si no te gusta lo que ofrece o si no fuera seguro.

Sin embargo, Georgia es uno de los lugares más maravillosos de Europa. Da igual, que tipo de ambiente te guste. Allí puedes elegir desde las montañas nevadas del Cáucaso hasta las asombrosas playas del mar Negro.

Se trata de uno de los lugares con mayor riqueza cultural y puedes dedicar tu tiempo libre a visitar todo tipo de pueblos. Además, es un lugar que destaca por su seguridad y hospitalidad.

Cómo emigrar a Georgia si eres un jubilado de España

Emigrar a Georgia desde España es relativamente sencillo. Por ejemplo, puedes pasar un año completo en el país únicamente con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o con tu pasaporte.

Otra buena noticia es que si quieres establecerte en Georgia, puedes realizar los trámites desde allí. Como pensionista no van a ponerte ningún problema.

Tu jubilación es una prueba clara de que tienes ingresos suficientes, para vivir. Sólo tendrás que cumplir correctamente con los trámites. Puedes consultarlos aquí.