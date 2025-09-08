El plato preparado que acaba de llegar a Mercadona y vuelve locos a sus clientes: no has visto nada igual

Cuando se trata de disfrutar de un buena comida, no siempre hace falta complicarse. A veces, los platos más simples son los que más sorprenden. Eso es justo lo que está pasando con uno de los últimos productos que ha aterrizado en las neveras de Mercadona. Un plato preparado que puede que pase desapercibido a primera vista, pero quien lo prueba, repite. Y lo dice mucha gente.

Es pasta, sí. Pero no es una pasta cualquiera. Se trata de los ravioli de jamón serrano y queso de la marca Hacendado. Un nuevo plato preparado de Mercadona que ha empezado a sonar cada vez más entre quienes buscan algo rápido pero sabroso. Es fácil de preparar, ya que sólo tienes que hervir la pasta y disfrutar en pocos minutos, de un plato de raviolis con el acierto de tener jamón dentro. Además sólo cuesta 1,90 euros, y de ahí que haya logrado destacar y que no falte en el cesto de la compra de muchos de los Jefes de Mercadona.

El plato preparado de Mercadona que sorprende

La clave está en lo que llevan dentro. Estos ravioli vienen rellenos en un 55 %, y no es cualquier mezcla: ricotta, jamón serrano curado y varios tipos de quesos como mozzarella y semicurado. Todo eso en una pasta fresca, con buena textura, que se cuece en apenas 4 minutos y no se deshace como pasa con otros productos similares.

Al morder, se nota enseguida. Tiene un punto salado por el jamón, la suavidad de la ricotta y el toque fundente del queso. No empalaga ya que la mezcla viene bien repartida. Y lo mejor: no hace falta añadir nada más. Ni salsa, ni queso extra, ni florituras. Aunque si te apetece tunearlo un poco, con un chorrito de aceite, unas hojas de albahaca o un poco de parmesano por encima, queda todavía mejor. Pero de base, funciona tal cual.

Una comida lista en 4 minutos y sin manchar nada

La preparación no puede ser más fácil. Agua hirviendo, los echas sin separar, esperas cuatro minutos, escurres y al plato. No necesitas ni sartén ni horno ni microondas. Solo una olla y listo. Y eso, en días en los que uno no tiene tiempo (o ganas) de cocinar, se agradece muchísimo.

Además, la cantidad es ideal para una persona. La bandeja trae 250 gramos, lo justo para una comida rápida entre semana, una cena ligera o incluso para compartir como entrante. Y si tienes invitados, puedes combinarlo con una ensalada y no hace falta que te compliques la vida.

Buen precio, ingredientes claros y sin excesos raros

Otro punto a favor: el precio. Esta bandeja cuesta 1,90 euros, lo que lo coloca por debajo de muchos otros productos similares. Y si miras los ingredientes, no te llevas sorpresas: los básicos son leche, jamón, queso, harina de trigo, huevo. Lleva algunos conservantes y acidulantes (como casi todos los platos refrigerados), pero en general, la lista es bastante limpia.

Además, se conserva bien. Mientras esté refrigerado (entre 0 ºC y 4 ºC), puede durar unos días sin problema. Y una vez abierto, lo ideal es consumirlo en un máximo de tres. Viene envasado en atmósfera protectora, lo que ayuda a mantener el sabor y la textura sin tener que congelarlo.

Y en cuanto a nutrición, cada 100 gramos aportan unas 256 kcal, con 8 g de grasa, 35 g de hidratos y 8,9 g de proteínas. Nada mal para un plato rápido, teniendo en cuenta que se trata de pasta rellena con ingredientes reales y no de una crema o fritura industrial.

¿Va a durar en los estantes o es un éxito pasajero?

La gran pregunta es esa: ¿se quedará de forma fija o será de esos productos que desaparecen cuando menos lo esperas? De momento, todo apunta a que se mantendrá, porque la acogida ha sido muy buena y de hecho muchas veces las neveras se han quedado sin stock. Por suerte el producto se repone enseguida, pero si deseas probarlo mejor no lo dejes para más adelante y que te hagas con estos raviolis en cuanto puedas. Pruébalos para comer el fin de semana o para cenar esta semana. Seguro que te convencerás y entenderás porque a todo el mundo le encantan hasta el punto de hacerse virales en las redes sociales.

Lo puedes encontrar en la sección de refrigerados, junto al resto de pastas frescas. Es un paquete de 250 g, con una etiqueta roja y el nombre Serrana en grande. No tiene pérdida. Verás que como decimos, te convence desde el primer bocado. Porque sí, hay muchos productos o platos preparados en los supermercados, pero este de Mercadona ha conseguido algo que no todos logran: que repitas sin sentirte culpable y con la sensación de haber comido algo que, de verdad, merece la pena y además, pagando menos de 2 euros. ¿Qué más se le puede pedir?.