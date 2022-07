Ahora que ya estamos en verano, y mucha gente está además de vacaciones, apetece preparar menús ligeros, pero también aquellos que son especiales o los que podemos ofrecer a nuestros invitados en caso de que organicemos una comida familiar o de amigos. Y entre los mejores platos ya cocinados o preparados que destacan ahora en supermercados, existe uno que parece haberse convertido en el más vendido de este verano. Descubre ahora el plato preparado de marisco de Mercadona que está volando de las tiendas. ¡No vas a querer dejarlo escapar!.

El plato que arrasa en Mercadona

Mercadona cuenta estos días con infinidad de novedades y aunque muchas d ellas son helados, así como bebidas para refrescarnos, también nos ha sorprendido un plato de marisco que estamos seguros no faltará en tu mesa este verano.

Se trata de las Zamburiñas en salsa de vieira de la marca Cono sur, la misma de la que venden también almejones y navajuelas aunque en realidad han sido elaboradas por Dani, que es una de las marcas o empresas dedicada a las conservas con mayor prestigio en nuestro país.

En el caso de las zamburiñas que ya son uno de los productos más vendidos de Mercadona esta semana, tenemos que decir que se venden en una lata de 11o gramos (63 gramos escurridos) y a un precio de 1,80 euros.

Unas zamburiñas que parecen estar deliciosas, si echamos un vistazo a lo que de ellas dicen los «Jefes» de Mercadona en redes sociales. Tan solo llevan zamburiñas, tomate, cebolla, especias y sal así como aceite de girasol para de este modo obtener un plato listo para servir y para degustar sin más o también con un poco de pan. O puedes también echarlas en una ensalada o si lo prefieres, puedes mezclarlas con un poco de arroz.

Una de las mejores conservas o platos ya preparados de Mercadona que como decimos no puede faltar en tu mesa. Las zamburiñas son algo más pequeñas que las famosas vierias, pero esto no quiere decir que no estén igual de buenas que estas o que no sean apreciadas. Todo lo contrario. Si además te las comes con una elaboración como esta que nos presenta Mercadona, te garantizamos que vas a poder saborear uno de los mejores mariscos en conserva de todos los que podéis encontrar en supermercados. Sólo tenéis que probarlas y os daréis cuenta del porqué son las más vendidas de entre todas las conservas.