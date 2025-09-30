Las plantas que acaban de llegar a Lidl y van a volar: son las favoritas de los expertos por esta razón

Acaban de llegar al Lidl estas plantas y van a volar de una vez por todas, de tal forma que deberemos darnos prisa en conseguirlas. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que vamos a conseguir de forma casi inmediata con la llegada de una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos hará descubrir lo mejor de un giro radical que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Es momento de darle un toque de color a nuestra casa y hacerlo de la mejor forma posible, con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Las plantas son un detalle que siempre deberemos tener en consideración a la hora, no sólo de decorar, sino también de purificar un ambiente en el que todo puede acabar siendo posible. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán convirtiéndose en una excusa para visitar este conocido supermercado.

Son las favoritas de los expertos por esta razón

Sin duda alguna, llega el momento de poner en práctica todas las habilidades, habidas y por haber para que nuestra casa brille con luz propia. Esos rincones que se convertirán en nuestro refugio, a medida que vayamos ver llegar una serie de cambios que serán esenciales.

Uno de los elementos decorativos más utilizados, son las plantas, que aportan color y alegría, además de buenas vibraciones. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de pequeños toques de color y un plus a la hora de añadir determinados detalles esenciales a nuestro hogar.

Capaces de canalizar una energía que puede acabar convirtiéndose en una excusa para visitar un Lidl que nos aporta una larga lista de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de poner en práctica una compra decisiva.

Te proponemos las plantas que debes conseguir antes de que se agoten, son muchos que van a este supermercado en busca de sus compañeras de viaje de estos días. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que serán esenciales y que deben llegar para quedarse.

Acaban de llegar a Lidl y van a volar

Hay una serie de plantas que van a volar de todas las tiendas Lidl, es momento de conocer qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un tipo de elemento que le dará la luz que necesitamos en ese espacio. Lidl nos lo pone fácil y trae a sus supermercados dos básicos el ficus y lo bromelia.

Los expertos de Verdecora nos ayudan a conocer un poco más esta planta: «Es una de esas plantas de interior irresistible. Por un lado, su belleza ornamental es capaz de decorar con la elegancia de sus hojas intensamente verdes. Por otro, los cuidados del ficus elástica son tan sencillos que hacen de esta planta una poco trabajosa. Esta planta, también conocida como ficus robusta, es una de esas especies rústicas perfectas para quienes tienen poco tiempo pero no quieren renunciar a una decoración natural. Aunque lo habitual es su cultivo en interior, es posible hacerlo en exterior. Algo reservado únicamente a lugares tropicales o de clima mediterráneo, ya que entre los cuidados del ficus elástica está tenerla en una temperatura que oscile entre los 16 y los 21 grados. Algo que no es negociable, ya que hablamos de una planta oriunda de las selvas tropicales de Asia e India. Unos orígenes que marcan de manera definitiva sus necesidades de calor. De porte erguido, si seguimos al pie de la letra los cuidados del ficus elástica no solo tendremos planta para muchos años. Además, disfrutaremos de su impresionante envergadura. Y es que esta planta, con poco esfuerzo, puede llegar a alcanzar un tamaño espectacular. Algo que la convertirá, sin duda, en el foco de todas las miradas».

La segunda buena elección de supermercado se presenta en el blog de Verdecora como: «Fuertes y coloridas, las Bromelias son una de las plantas perfectas para amoldarse al interior de nuestro hogar. En su ADN hay un pasado marcado por tener la capacidad de crecer incluso en las condiciones más inhóspitas y variadas: desde los Andes a las selvas de Brasil (donde viven, como las orquídeas, suspendidas de las cortezas de los árboles), las Bromelias han sabido adaptarse a casi cualquier clima y son capaces, incluso, de crecer sobre roca. Por la facilidad de sus cuidados, las Bromelias son una planta perfecta no solo para quienes tienen poca mano con las plantas o poco tiempo sino, también, para quienes quieran decorar con plantas e incluir un toque exótico en el interiorismo de su hogar. Sobre todo, porque la amplia variedad de tipos de Bromelias hacen que exista, casi seguro, una perfecta para la estética de tu casa».