Perfecto para los más golosos: nueva tableta de chocolate con galleta de Mercadona

Si eres amante del chocolate y en especial al que se vende en tableta, seguro que conocerás la amplia variedad de oferta que podemos encontrar en los supermercados, y aunque tenemos marcas que resultan emblemáticas o están consideradas como «de toda la vida», lo cierto es que del mismo modo que ocurre con otros productos de consumo, las marcas blancas han llegado con grandes propuestas capaces de hacer sombra a las grandes marcas e incluso superarles, tal y como es el caso de la nueva tableta de chocolate con galleta de Mercadona.

Está claro que hacer la compra en un supermercado como Mercadona, supone que gran parte de nuestra cesta de la compra (por no decir toda), va a estar llena de productos de su propia marca, o marca blanca. De hecho, la cadena valenciana es una de las mejores en lo que respecta a marcas blancas, y en el caso concreto del chocolate, cuenta con tabletas tradicionales como por ejemplo la de chocolate negro, la de chocolate con leche o la que lleva almendras de la marca Hacendado, pero además ya hace tiempo que tiene su gama «Fussion» que aman todos aquellos que buscan algo más cuando se trata de comer chocolate. Las tabletas de esta gama suelen combinarse con otros ingredientes ya sea crema de fresa o también galletas como las que imitan a las Oreo o a las famosas Lotus, y a estas se le suma ahora una nueva tableta de chocolate con galleta que está arrasando y que además, es viral en las redes sociales.

El chocolate con galleta que arrasa en Mercadona

Chocolate extrafino con leche Fussion Hacendado con galletas animadas, este es el nombre que tiene el nuevo chocolate que llegó a Mercadona hace un tiempo pero que ha conquistado a todos en las redes sociales hasta el punto de viralizarse y convertirse en otro de los productos de este supermercado que todo el mundo quiere probar. Un chocolate con leche como el que podemos encontrar en su tableta más tradicional pero al que se le suman trocitos de sus galletas Animadas.

¿Galletas Animadas?. Por si no sabéis a qué galletas me estoy refiriendo, se trata también de unas famosas galletas para el desayuno o la merienda que Mercadona vende desde hace tiempo y que muchos de sus clientes comparan con las famosas Tosta Rica de Cuétara. De hecho, dicen que saben igual, además de contar con una forma, y un formato que es prácticamente idéntico por no hablar del hecho de que llevan un dibujo impreso en cada galleta, tal y como ocurre con las Tosta Rica. La única diferencia parece que la encontramos en el precio ya que las Animadas cuestan 1,50 euros (el pack de 600 gramos) mientras que las Tosta Rica suelen costar casi 3 euros (el pack de 760 gramos).

Y ahora Mercadona da un paso más allá, coge las Animadas y las coloca en un chocolate que como digo está arrasando. Un chocolate que se vende en formato de tableta Fussion de 125 gramos y cuyo precio es de 1,40 euros y del que todo el mundo dice que al margen de estar bueno porque sabe al chocolate con el que Mercadona hace tiempo que nos conquistó, además lleva trocitos de galleta por dentro, creando una mezcla dulce y crujiente a la que los más golosos no se pueden resistir.

El chocolate más viral de Mercadona

Como decimos, todas aquellas cuentas de Instagram o TikTok, que se dedican a probar cualquier novedad que saque la empresa de Juan Roig, ya han dado el visto bueno a este nuevo chocolate, explicando lo bueno que está e incluso algunos la comparan con la que vende la famosa marca Nestlé. que también en su día lanzó una tableta de su chocolate con leche con galletas Tosta Rica.

Una de esas cuentas ha sido la del tiktoker @pecandoconalex que hizo un vídeo, en el que no dudaba en comparar la nueva tableta de chocolate de la gama Fussion con galletas Animadas con la de Nestlé que como decimos, va rellena de galletas Tosta Rica. Tras probar ambos chocolates, su elección es clara, ya que dice preferir el que podemos encontrar en Mercadona, por tamaño (aunque por el peso tenemos que decir que la tableta de Mercadona sólo tiene 5 gramos más que la de Nestlé), pero sobre todo por el sabor ya que del chocolate de Nestlé asegura que la tableta es muy fina y apenas nota los trozos de galleta, mientras que el que venden Mercadona lleva mucha más galleta en su interior y el sabor es mejor. De hecho, sentencia con un «le da mil vueltas a la otra», dejando claro por cuál de los dos chocolates se decanta.