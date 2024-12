El pequeño error que podría dejarte sin el Ingreso Mínimo Vital: es muy importante

El Ingreso Mínimo Vital también subirá a partir de 2025 de acorde con la subida de las pensiones no contributivas, que aumentarán en un mayor porcentaje que el Índice de Precios de Consumo. Así que esto suponen buenas noticias para los cientos de miles de españoles que no llegan a un mínimo de cotización y que se han beneficiado de esta ayuda que les aleja de una situación de vulnerabilidad. Para poder acceder a ella hay que cumplir ciertos requisitos que exponemos a continuación.

A falta de confirmación oficial, el próximo 13 de diciembre desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciará una subida de las pensiones contributivas de un 2,8%. De esta manera, los 9,3 millones de ciudadanos que reciben una pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares en España tendrán una pequeña subida en su nómina mensual. Además de ello también habrá un incremento en la pensión máxima y las mínimas.

Tal y como sucedió en 2024, al igual que las pensiones contributivas aumentarán las no contributivas, que son las que reciben las personas que no han llegado a un mínimo de 15 años de cotización en la Seguridad Social. Tras la subida del año pasado del 6,9%, todo hace indicar que en 2025 subirán un 18,24% según los datos filtrados desde la Administración. Esto se hace con el objetivo marcado por el Gobierno de reducir la brecha existente y alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal.

Sube el Ingreso Mínimo Vital

Esto provocará otra subida anual del Ingreso Mínimo Vital, que según los datos proporcionados por el Gobierno el pasado mes de septiembre cubre a 661.640 hogares en los que conviven casi 2 millones de personas. Desde su creación hace tres años por parte del Gobierno de Sánchez se habrían beneficiado de esta ayuda más de 886.255 hogares en España con una ayuda promedio de 479,2 euros. Todo con el objetivo de alejar a cientos de miles de españoles de una situación de vulnerabilidad.

La Seguridad Social define el Ingreso Mínimo Vital en su página web oficial como «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». A esta ayuda podrán acceder todos los españoles que acrediten una situación de vulnerabilidad económica incluso los incluso los de 18 a 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas. También podrán acceder a este IMV las personas sin hogar y las víctimas de violencia de género. Los principales requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital son los siguientes:

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante al año inmediatamente anterior.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo que se acredita teniendo en consideración su patrimonio y su nivel de ingresos y rentas.

Que la unidad de convivencia este formada desde hace seis meses.

Además de estos requisitos generales deberá reunir una serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales y/o a las de su unidad de convivencia.

El error que te puede costar el Ingreso Mínimo Vital

Para recibir el Ingreso Mínimo Vital mes a mes hay que cumplir con ciertos requisitos y la Seguridad Social ha querido mandar un aviso a los beneficiarios para rellenar de forma correcta todos los datos, especialmente en los que tienen que ver con los ingresos económicos de la unidad familiar durante el proceso del ingreso de la ayuda. Todo ello después de, según informa El Periódico, que el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza fallara en contra de una persona que no especificó bien la dirección de su domicilio y más tarde la corrigió. Como consecuencia de ello la Seguridad Social no puedo realizar los ingresos correspondientes. La justicia aprobó esta teoría ya que desde un inicio no se proporcionaron los datos correctos para proceder al pago del Ingreso Mínimo Vital.

Por ello, desde la Seguridad Social han avisado a todos los posibles beneficiarios del IMV de la importancia de prestar atención y rellenar de forma correcta todos los datos personales. Un pequeño error puede suponer la pérdida de un ingreso que en caso de en caso de una unidad no monoparental con un adulto solo puede llegar a los 604,38 euros.