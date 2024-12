García Isac combate el esperpento nacional de Sánchez desde las trincheras de la ‘fachosfera’

Reflexiones desde la Fachosfera no es un libro para pusilánimes. Es un grito de indignación, una llamada a la acción para aquellos que, como su autor, Javier García Isac, sienten que la España que aman se desmorona bajo el peso de la mentira, la manipulación y la traición. A través de una serie de artículos incisivos y mordaces, el director del podcast En la boca del lobo nos invita a un recorrido por lo que él denomina «el esperpento nacional,» un circo infinito donde la izquierda, con el apoyo de una derecha cobarde, orquesta la destrucción sistemática de los valores, principios e identidad de la nación española.

El libro, editado por SND Editores, es un alegato apasionado a favor de la verdad histórica y una condena feroz a la Ley de Memoria Histórica, a la que acusa de ser un instrumento de manipulación para blanquear el pasado criminal de la izquierda y criminalizar a aquellos que defendieron a España del comunismo. El autor no se anda con rodeos al afirmar que «Franco es el mayor exponente de la reconciliación de España».

Para García Isac, la izquierda española, encarnada en el PSOE y sus socios de Podemos, es la culpable de la decadencia moral y política del país. Los acusa de ser «los herederos ideológicos de aquellos que perdieron la guerra» y de estar «enfermos, pero con una enfermedad que parece no tener cura». El autor no escatima en calificativos al describir a figuras como Pedro Sánchez, a quien llama «miserable» y «el farsante de la Moncloa,» o a Pablo Iglesias, a quien tacha de «charlatán» y «macho alfa».

La crítica de García Isac no se limita a la izquierda, sino que también se extiende a una derecha que considera «cobarde» y «entreguista» por no haber sabido defender los valores e intereses de la nación. El autor dedica duras palabras a Mariano Rajoy, a quien acusa de haber traicionado a sus votantes y de haber dejado un legado de «desastre». Pablo Casado, su sucesor al frente del Partido Popular, tampoco sale bien parado, siendo descrito como «amortizado» y «mal aconsejado».

García Isac insta a los españoles a no dejarse engañar por la propaganda de la izquierda y a luchar por recuperar la verdad histórica y los valores que hicieron grande a la nación. En sus palabras, «estamos llamados a la desobediencia civil, estamos llamados a no aceptar como normal lo que no lo es».

La obra no está exenta de polémica. El lenguaje directo y sin concesiones de García Isac combate sin miramientos la corrección política parece haber silenciado cualquier debate honesto sobre la historia y el futuro de España. Reflexiones desde la Fachosfera es un libro que invita a la reflexión y al debate.