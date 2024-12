Comunicado importante de la Seguridad Social: resuelta la gran duda sobre el Ingreso Mínimo Vital

Las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025 según avanzó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de cara al próximo año también se espera una subida de las pensiones no contributivas, que son las que reciben las personas que no llegan a un mínimo en lo que respecta a la cotización. Esto hará que se incremente el Ingreso Mínimo Vital, que es una ayuda que reciben las personas que están cerca de la vulnerabilidad.

En 2024 las pensiones no contributivas subieron un 6,8% y para 2025 se espera una subida de este tipo de prestaciones mucho mayor que la variación anual del Índice de Precios de Consumo. Así que, las personas que no llegan a los 15 años de cotización mínima para acceder a una de las 10 millones de pensiones contributivas, verán como su nómina mensual sube de forma considerable a partir del 1 de enero en el objetivo del Gobierno de alejar a las personas de una situación de vulnerabilidad.

Todo ello con el objetivo de llegar a 2027 con un incremento del 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. «Una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal», confirmaron desde el Gobierno en el día que se confirmó una subida del 2,8% para las pensiones contributivas.

De esta forma, a falta de confirmación oficial, se espera una subida de las pensiones no contributivas para 2025 de alrededor de un 18,24%. Una cantidad que hará que también aumente la nómina mensual de los cientos de miles de personas que en España cobran el Ingreso Mínimo Vital, ayuda que está encuadrada dentro de las pensiones no contributivas. Así que a falta de confirmación oficial las pensiones contributivas pasarán de una cantidad de 517,90 euros distribuidos en 14 pagas que equivale a 7.250,60 euros anuales, a un total de 542,85 euros con una pensión mínima de 135,71 euros al mes según de las situación en la que se encuentre el beneficiario.

Sube el Ingreso Mínimo Vital

Esta subida de las pensiones contributivas hará que también haya un aumento en lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital. Esta es «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». La Seguridad Social a través de su página web también confirma los requisitos imprescindibles para poder tener acceso a esta ayuda. Son los siguientes:

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante al año inmediatamente anterior.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo que se acredita teniendo en consideración su patrimonio y su nivel de ingresos y rentas.

Que la unidad de convivencia este formada desde hace seis meses.

Además de estos requisitos generales deberá reunir una serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales y/o a las de su unidad de convivencia.

Así que al Ingreso Mínimo Vital podrán tener acceso las personas mayores de 23 años que estén en situación de vulnerabilidad económica e incluso los de 18 a 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas. También podrán ser beneficiarios de esta ayuda de la Seguridad Social las personas sin hogar y las que han sido víctimas de violencia de género.

El Ingreso Mínimo Vital es una pensión no contributiva que está repartida en 12 pagas y que no incluye paga extra de Navidad, por la que los beneficiarios no han tenido ingreso doble en este mes de diciembre. Por lo que respecta a la cuantía, que subió un 6,9% el pasado 2024, dependerá de la situación familiar en la que se encuentren los beneficiarios ya que hay un complemento por discapacidad, monoparentalidad o ayuda para la infancia. Por ejemplo, las fichas estipuladas para 2024 son las siguientes en caso de una unidad no monoparental:

Un adulto solo: 604,38 euros.

Un adulto y un menor: 785,70 euros.

Un adulto y dos menores: 967,02 euros.

Un adulto y tres menores: 1.148,33 euros.

Dos adultos: 785,70 euros.

Dos adultos y un menor: 967,02 euros.

Tres adultos: 967,02 euros.

Cuatro adultos: 1.148,33 euros.

En caso de que se trate de una unidad monoparental de convivencia, en caso de que el adulto conviva con un menor el Ingreso Mínimo Vital quedará en 918,67 euros al mes.