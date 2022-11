El peligro de las ayudas a los hipotecados vulnerables: son como tarjetas ‘revolving’ encubiertas

El sector financiero alerta del peligro que tienen las ayudas a los hipotecados que han pactado recientemente el Gobierno y la banca. «El riesgo que corren los clientes que se acojan a alguna de las medidas -como la carencia o alargar el plazo de su préstamo- puede ser como tarjetas ‘revolving’ encubiertas», aseguran a OKDIARIO fuentes financieras.

Debido a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo muchos hipotecados estaban preocupados porque llegaban muy justos a final de mes. Sin embargo, ahora la situación se va a revertir puesto que un cliente que contrató una hipoteca de 150.000 euros en enero de 2018 ahora paga 451,42 euros al mes y en enero de 2023, si se acoge a esta medida, en vez de pagar los 695,11 euros que le tocarían por la revisión, abonaría solamente 307,1 por la carencia de cinco años. Y así hasta 2027, cuando se cumplirían los cinco años de carencia de la hipoteca.

No obstante, al final de la vida hipoteca, el hipotecado va a pagar en total 70.348,62 euros en concepto de intereses que contrastan con los 65.035,53 euros que desembolsaría si no se acoge a la medida del Gobierno. Es decir, pagará unos 5.300 euros más de intereses, según el comparador financiero iAhorro.

«Muchos hipotecados no son conscientes de que tendrán que pagar esa diferencia y sus correspondientes interés en algún momento, aunque no sea ahora. Por lo tanto, si no se preocupan por intentar ahorrar, acogerse a estas medidas puede ser un problema en el futuro», explican fuentes del sector.

Esto podría desembocar una situación similar a la que crean las tarjetas revolving, que son una modalidad de pago muy atractiva para los usuarios, por el bajo importe de las cuotas de devolución de las compras. No obstante, tienen trampa porque esas cantidades esconden elevadísimos intereses que pueden convertirse en una auténtica pesadilla para los consumidores, que suelen tardar años en deshacerse de las deudas generadas por este tipo de tarjetas.

Más intereses

Otra de las opciones propuestas por el Gobierno es ampliar hasta en siete años el plazo de la hipoteca, lo que supone que el usuario pagará cerca de 12.500 euros en más en concepto de intereses.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de una hipoteca es de unos 146.400 euros, con un plazo medio de 25 años. Para este ejemplo, una hipoteca media a tipo variable pagaría una cuota de 624 euros y los intereses serían de unos 40.500 euros, mientras que si se amplia el plazo siete años -hasta 32-, el hipotecado pagaría una cuota media de 519 euros al mes y unos intereses de cerca de 53.000, es decir, 12.500 euros más, según Adicae.

Desde HelpMyCash creen que alargar el plazo de la hipoteca es una buena opción para que la cuota mensual baje. No obstante, reconocen que «es verdad que se acabaría pagando más intereses a la larga porque se generarían durante más tiempo, pero serviría para que la cuota no subiera tanto con la revisión del euríbor».