El outlet de vajillas al peso que revienta a Lefties Home y Maisons du Monde: desde que lo conocí mi casa parece otra

Hay descubrimientos que cambian tu día a día. Y luego están los que transforman tu casa entera. Es lo que puede pasarte con Las Vajillas de Martha, un lugar que, sinceramente, ha revolucionado la forma en las que vestimos la mesa. De esas tiendas que no sólo visitas, sino que recomiendas con entusiasmo a todo el que conoces. Porque una vez que entras, no hay vuelta atrás. En este outlet de vajillas, puedes encontrar belleza, calidad y un toque portugués que hace que hasta el desayuno parezca sacado de una película europea.

No es solo por lo bonitas que son las vajillas, que lo son. Es por la experiencia de elegirlas. En lugar de llevarte un juego cerrado que te impone un estilo, aquí combinas tú. Y como se venden al peso (sí, literalmente al peso, como en los mercadillos portugueses de toda la vida), puedes llevarte justo lo que necesitas. Ni más ni menos, por lo que estamos hablando de libertad estética y económica. Y lo mejor: no hablamos de una tienda cualquiera, sino de una propuesta sólida, con historia, alma y ese encanto que no encuentras en grandes cadenas. Una alternativa que, sin duda, le da mil vueltas a otras tiendas dedicadas al mundo de la decoración. Te contamos por qué.

El outlet de vajillas al peso que está arrasando

Entrar a Las Vajillas de Martha es como sumergirse en un pequeño universo de cerámica portuguesa cuidadosamente seleccionada. Desde platos llanos, hondos o de postre hasta cuencos, fuentes, jarras y vasos, todo está dispuesto para que toques, combines y escojas a tu gusto. Y lo más especial: no hay dos lotes iguales. Cada visita es distinta, como un tesoro escondido esperando a ser descubierto.

La variedad de estilos es una delicia. Desde tonos neutros y elegantes hasta colores tierra con textura, pasando por ese azul nostálgico tan típico del Atlántico portugués. Cada pieza cuenta su historia. Algunas recuerdan a las vajillas que usaban nuestras abuelas en verano. Otras tienen ese aire contemporáneo que no desentonaría en una mesa de diseño escandinavo. Todo, claro, con el sello Made in Portugal.

Aquí no hay prisas. Puedes pasar horas montando tu propia combinación. Lo más bonito es que las mesas no se ven todas iguales. No es una estética impuesta por una marca, sino el reflejo de tus gustos, de tus recuerdos, de cómo quieres compartir tus comidas con los tuyos.

Comprar vajilla… ¡al peso!

Sí, como lo lees. Uno de los mayores encantos de este outlet de vajillas es su sistema de venta, que imita el método tradicional portugués: la vajilla se vende al peso. No hay packs cerrados ni juegos predefinidos. Tú eliges cuántos platos o cuántos cuencos quieres, los colocas en una báscula, y pagas por lo que pesan.

¿El resultado? Ahorro. Mucho. Según la propia tienda, sus precios son hasta un 80% más baratos que los de marcas internacionales que fabrican exactamente en las mismas fábricas. Porque eso es lo mejor: no estamos hablando de segundas calidades. Son excedentes de producción, piezas que no llegaron a las grandes marcas por motivos mínimos o directamente diseños exclusivos de tiradas limitadas.

Para quienes amamos cuidar los detalles sin arruinarnos, es un regalo. Puedes renovar tus platos por menos de lo que cuesta una visita rápida a una tienda de decoración y, lo más importante, con una calidad que aguanta el trote del día a día: aptos para horno, microondas y lavavajillas.

Detrás de cada plato, una historia

Esta tienda no nace de una gran corporación, sino del corazón de una mujer que quiso traer un pedacito de Portugal a España. Martha, periodista venezolana hija de gallegos, emigró a España en 1998. Durante años, Portugal fue su refugio de verano, su lugar de inspiración y compras. Allí descubrió su pasión por la cerámica portuguesa y soñó con llevar esa estética cálida, artesanal y elegante a más hogares.

Hoy, ese sueño es una realidad. Con locales en Madrid y Zaragoza, Las Vajillas de Martha se ha convertido en un secreto a voces entre los amantes de las mesas bonitas. Su historia es de las que emocionan. Una fusión entre tradición familiar, espíritu emprendedor y mucho amor por los detalles. No solo venden platos, venden recuerdos, emociones y maneras de compartir.

Y como Martha no se quedó ahí, en sus tiendas también encuentras mantelería de lino portugués, cristalería, bandejas, jarrones y hasta productos gourmet como aceite de oliva y vinos. Todo con ese toque auténtico que solo tienen los sitios hechos con cariño.

¿Quieres conocer esta tienda por ti misma? En su página web señalan que tienen tienda tanto en Madrid como en Zaragoza. Estas son las direcciones.

Madrid : Calle Hermosilla, 78 (barrio de Salamanca)

: Calle Hermosilla, 78 (barrio de Salamanca) Zaragoza: Pablo Ruiz Picasso, 37

Y si quieres conocer su historia con más detalle, aquí te dejo un consejo: busca en Instagram o en su web, porque cada imagen es una invitación a transformar tu casa, comenzando por la vajilla.