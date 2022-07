Olvídate de ir a los centros de cosmética porque la revolución ha llegado a Mercadona

El cuidado facial y corporal es algo a lo que cada vez le damos más importancia y no sólo las mujeres. También los hombres se cuidan la piel hasta el extremo y no dudan en depilarse o hacerse las cejas. Para ello, nada como recurrir a un buen centro de estética, pero si no tienes tiempo o deseas poder mantener tu vello de las cejas a raya durante el verano, nada como hacerte ahora con la novedad de uno de los supermercados que todos visitamos al menos una vez por semana. Descubre ahora de qué modo vas a poder olvidarte de ir a los centros de cosmética porque la revolución ha llegado a Mercadona.

La revolución de Mercadona para tus cejas

Muchos son los productos de cuidado facial que podemos encontrar en Mercadona, pero en esta ocasión no queremos hablaros de sérums o cremas en los supermercados de Juan Roig y sí de una de sus novedades de mayor éxito. Un kit para cuidar de tus cejas incluso en vacaciones, y que evitará que tengas que ir a un centro de belleza.

Se trata en concreto del Kit de cejas Deliplus que puedes ver en la imagen superior y que está formado por una pinza de punta oblicua así como un peine metálico, un espejo de acero inoxidable y una funda.

Un kit perfecto para que te lleves en tu maleta de vacaciones o para llevarlo también en el bolso y de este modo, poder tener unas cejas perfectas en todo momento. Gracias a las pinzas de punta oblicua podrás atrapar incluso el vello más fino. Puedes ayudarte del espejo para ver bien la forma de la ceja y que puedas definirla o mantenerla como más te guste. Una vez hayas acabado puedes utilizar el peine para peinar las cejas y con ello poder acabar de darles la forma perfecta.

Para arrancar el vello, deberás hacerlo siguiendo la dirección del crecimiento de este e intentando cogerlo con la pinza lo más cerca de la raíz posible de modo que lo puedas sacar al completo. Una vez hayas acabado de hacerte las cejas es aconsejable que desinfectes las pinzas con alcohol hasta el próximo uso y ya las puedes guardar en su funda.

Es el kit de cejas que estabas esperando y al que seguro que le darás uso no sólo este verano sino todo el año. Su precio es de tan sólo 5 euros. Disponible en Mercadona y en su página web.