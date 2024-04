Olvídate del beicon: Mercadona tiene el ingrediente que los italianos usan para la verdadera carbonara

Si eres amante de la cocina italiana y estás a la búsqueda de la autenticidad de su gastronomía, puede que te hayas dado cuenta de como algunas de sus recetas más tradicionales han acabado siendo adaptadas muchas veces de forma errónea, a los gustos y disponibilidad de ingredientes locales. Es el caso por ejemplo de la carbonara, que es una salsa o de hecho, uno de los platos insignia de la cocina italiana. Fuera de Italia, es habitual encontrar versiones de esta receta que incluyen el beicon como uno de sus ingredientes principales, una práctica que, aunque deliciosa, se aleja de la receta original. Sin embargo, en España, y más específicamente en las estanterías de Mercadona, se esconde un ingrediente que podría cambiar para siempre la forma en que cocinamos este emblemático plato, acercándonos un paso más a la verdadera experiencia italiana. No estamos hablando de un producto exótico o inalcanzable, sino de un ingrediente humilde que encierra en sí el secreto de la auténtica carbonara.

Si alguna vez has querido hacer carbonara en casa y hacerla además siguiendo los pasos más tradicionales o la «receta auténtica», seguro que habrás comprobado que no lleva bacon, sino que en realidad lleva guanciale y que es de hecho, su ingrediente estrella. Sin embargo, esta papada de de cerdo no es fácil de encontrar o de hecho, no está en la mayoría de supermercados españoles. Por suerte Mercadona tiene algo similar que te puede servir para hacer una carbonara que se aproxime mucho más a la original.

Qué es el guanciale: el ingrediente que usan los italianos para hacer carbonara

El guanciale, el ingrediente más importante en la preparación original de la carbonara, es prácticamente un desconocido fuera de Italia. A pesar de esto, su papel en la cocina italiana va mucho más allá de ser simplemente un trozo de carne; el guanciale es una pieza de arte culinario, capaz de transformar platos sencillos en experiencias gastronómicas memorables. Aunque Mercadona no ofrece guanciale per se, el supermercado propone una alternativa en forma de panceta que, sin duda, puede competir con el beicon y acercarnos al sabor que los italianos persiguen en su carbonara. Este ingrediente, disponible en nuestras tiendas locales, no solo enriquecerá nuestros platos sino que también nos invitará a explorar la cocina italiana con mayor autenticidad.

Pero antes de hablaros de cómo es la panceta que encontraréis en Mercadona y cómo se usa para cocinar una buena carbonara, queremos explicarte algo más sobre el guanciale, que está considerado como una joya de la charcutería italiana. Este ingrediente se elabora a partir de la mejilla o papada de cerdo curada. A diferencia del beicon, que proviene de otras partes del cerdo, el guanciale se caracteriza por su alto contenido de grasa y su sabor intenso y delicado. Esta grasa, al derretirse durante la cocción, se convierte en la base perfecta para la salsa carbonara, aportando una textura y profundidad de sabor inigualables. Su uso en la cocina italiana es testimonio de la importancia de seleccionar el ingrediente adecuado para cada receta, una práctica que asegura la autenticidad y calidad de sus platos.

¿Venden en Mercadona guanciale?

Como ya hemos comentado, en los supermercados de la cadena valenciana no podemos encontrar guanciale como tal. Sin embargo, este supermercado ofrece una alternativa que merece nuestra atención: la panceta. Siendo ambos derivados del cerdo, la panceta y el guanciale comparten ciertas cualidades, aunque difieren en origen y preparación. En Mercadona, podemos encontrar panceta de cerdo, un producto que, a pesar de no ser guanciale, se presenta como una excelente opción para aquellos que buscan replicar el auténtico sabor de la carbonara italiana. Esta se vende en una bandeja de 500 g aproximadamente por 3,35 euros, o también tenemos la opción de la panceta oreada que deja un sabor y textura más intensos y que se vende en un taco de 260 gramos por 3,31 €, precios asequibles para experimentar en la cocina sin comprometer el sabor.

Cómo hacer una salsa carbonara con la panceta de Mercadona

Preparar una auténtica salsa carbonara con la panceta de Mercadona es un proceso sencillo que te llevará directo al corazón de Italia desde tu cocina. Comienza cortando la panceta en tiras o cubos pequeños y sofríelas en una sartén hasta que estén doradas y crujientes. En un bol, bate huevos con queso Pecorino Romano o Parmesano rallado, pimienta negra y un poco de sal. Cocina la pasta al dente, reserva un poco del agua de cocción y mezcla la pasta caliente con la panceta. Añade la mezcla de huevo y queso, y revuelve rápidamente para que el calor de la pasta cocine ligeramente los huevos sin que lleguen a cuajar, creando así una salsa cremosa y suave. Si la mezcla está demasiado espesa, añade un poco del agua de cocción reservada para ajustar la consistencia.

Con este ingrediente disponible en Mercadona lograrás por fin una carbonara deliciosa. Además, la versatilidad de la panceta de Mercadona trasciende la carbonara, abriendo un abanico de posibilidades en la cocina. Utilízala para añadir un toque crujiente y sabor a ensaladas, como base para salsas y estofados, o incluso intégrala en recetas de panes y muffins para un giro inesperado. La panceta también es perfecta para envolver piezas de carne o pescado antes de cocinarlas, añadiendo una capa adicional de sabor y jugosidad. En resumen, este ingrediente se convierte en un comodín en la cocina, capaz de transformar platos simples en creaciones memorables con un toque de creatividad.