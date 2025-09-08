Obrascón Huarte Lain (OHLA) se ha adjudicado un contrato en República Checa valorado en unos 425,7 millones de euros para ejecutar la reconstrucción integral de la línea ferroviaria entre Kojetín y Prerov así como su duplicación, y la modernización de las estaciones de Kojetín y Chropyne.

La compañía española de infraestructuras ejecutará este contrato como parte de un consorcio de empresas constituido también por Subterra, Swietelsky Rail CZ, Elektrizace Zeleznic Praha, Firesta-Fiser, Rekonstrukce y Stavby, según ha informado OHLA en un comunicado este lunes, 8 de septiembre.

Se trata de una parte de uno de los proyectos ferroviarios más importantes del país europeo, el de la modernización de la línea de trenes entre Brno y Prerov. La finalización de la obra está prevista para finales de 2028.

La nueva infraestructura ferroviaria permitirá a los trenes alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, lo que aumentará la capacidad de transporte de pasajeros, tanto a nivel regional como de larga distancia, al mismo tiempo que se eliminarán todos los pasos a nivel, que serán sustituidos por pasos elevados, y se construirán pasos subterráneos para el acceso de los viajeros a los andenes.

Estas obras tienen como objetivo aumentar la seguridad, mejorar la comodidad de los usuarios, reducir los costes de mantenimiento de la infraestructura y minimizar el impacto ambiental, mediante la instalación de pantallas acústicas en zonas residenciales.

Por otro lado, la República Checa se ha consolidado como uno de los mercados esenciales para OHLA en Europa Central, gracias a la creciente presencia en el país de su filial OHLA ZS con contratos como la construcción del centro Cubo Negro en Ostrava y un nuevo edificio para la Facultad de Medicina de la Universidad Carlos en Praga, por un valor conjunto de 80 millones de euros; o la remodelación de la autopista D1 en Brno, por cerca de 130 millones de euros.

Los resultados de OHLA

OHLA registró unas pérdidas de 29 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, frente a los números rojos de 34,2 millones del mismo periodo del año anterior, debido a los gastos financieros vinculados a su recapitalización y a las diferencias de cambio.

Más allá de estos datos, la constructora disparó un 46% su resultado bruto de explotación (Ebitda) en este periodo, hasta los 84 millones de euros, según figura en su última cuenta de resultados.

Mientras que las ventas fueron de 1.680 millones de euros, un 2,4% inferiores a las de hace un año, lo que supone un margen de rentabilidad del 5% en el Ebitda, es decir, 1,7 puntos porcentuales más que en junio de 2024.