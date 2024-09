La banca acreedora de OHLA ha rechazado la propuesta de sus principales accionistas, los hermanos Amodio, de nombrar como consejero delegado a un hombre de su confianza y exigen alguien independiente y con conocimientos de construcción. Asimismo, se niega a prestar más dinero a la compañía, aunque no a liberar parte de los avales que tiene retenidos si se completa la ampliación de capital anunciada.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones, que explican que los bancos no pueden aceptar el nombramiento como CEO de Tomás Ruiz, actual director general de OHLA nombrado por los Amodio y, por tanto, dependiente de ellos. No obstante, los hermanos mexicanos pretenden llevar su nombramiento a la próxima junta de accionistas, convocada para el 21 de octubre.

Esta es una de las condiciones impuestas por los bancos acreedores de la constructora para llegar a un acuerdo que pueda salvarla de la quiebra. Pero no la única: la fundamental es que se complete la citada ampliación de capital de hasta 150 millones en la que participarán, además de los Amodio, un consorcio liderado por el polémico empresario catalán José Elías y otro empresario mexicano, Andrés Holzer. Una condición que está lejos de estar asegurada a día de hoy.

«Además, la cuestión de la gobernanza no afecta sólo a los acreedores, sino también a los accionistas minoritarios y a los clientes. Una compañía con esta gestión no da confianza en los concursos de obras y los que los convocan prefieren adjudicarlos a otras empresas sin estos problemas», añade otra fuente. Cabe recordar que ahora mismo Luis Amodio es presidente ejecutivo y Julio Amodio vicepresidente también ejecutivo, una fórmula que no existe en ninguna otra empresa española.

Además, los bancos no se conforman con el nombramiento de un CEO independiente, sino que quieren una recomposición del consejo que dé entrada a más vocales de esta categoría para reducir el poder absoluto del que actualmente gozan los mexicanos.

No más crédito

Si se cierra finalmente la ampliación, la banca está dispuesta a liberar parte de los 140 millones en avales que tiene bloqueados para garantizarse el cobro de parte de la deuda pendiente (hay 60 millones que vencen en marzo de 2025) y que OHLA necesita para presentarse a concursos de obras. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que no va a aceptar la intención de la empresa de que libere esos avales en proporción de uno a uno respecto a la ampliación: es decir, OHLA pretende que, por cada euro nuevo de capital, se libere uno de avales.

A lo que no está dispuesta de ninguna manera la banca es a ampliar el crédito a la compañía, ya que cree que el riesgo de que finalmente no pueda salvarse es demasiado alto. Los principales acreedores son CaixaBank y Sabadell, seguidos por Santander, Société Générale y Crédit Agricole.

La negativa de los bancos a prestarle más dinero obliga a los responsables de OHLA a refinanciar los bonos que vencen próximamente. OHLA afronta vencimientos de estos títulos por valor de 412 millones de euros, el 50% en marzo de 2025 y el otro 50% en marzo de 2026. Para alargar estos vencimientos, los titulares de estos bonos (en su mayoría fondos de inversión) exigen un aumento de los intereses, como es habitual en estas operaciones. Los bonos cotizan con un interés actual superior al 10% y, según algunos medios, estos fondos piden que alcance el 16% para refinanciar.

Operación muy complicada

Por tanto, la salvación de OHLA depende de unas negociaciones muy complejas entre muchas partes, con el consiguiente riesgo de que no fructifiquen y la empresa acabe en manos de los bonistas como sucedió con Celsa.

De momento, la ampliación de capital sólo tiene comprometidos 100 de los 150 millones que exige la banca. La operación consiste, primero, en una ampliación de 70 millones sin derecho de suscripción preferente y otra posterior de hasta 80 millones con ese derecho dirigida a los actuales accionistas de OHLA.

Elías y sus socios repartirán sus 50 millones entre las dos ampliaciones, sin especificar en qué proporción en cada una. Otra compañía mexicana, Coapa Larca, propiedad del magnate Andrés Holzer, se ha comprometido a aportar 25 millones en la primera ampliación. Finalmente, los hermanos Amodio (actuales máximos accionistas de OHLA) pondrán 26 millones en la segunda ampliación, siempre y cuando la primera se cierre con éxito.

Ahora bien, el citado Elías afronta problemas para financiar su parte, ya que la banca sólo le presta el 40% del valor de las acciones que ponga en garantía de la propia OHLA y de su principal empresa, Audax Renovables, como adelantó OKDIARIO. De ahí que esté buscando nuevos socios para reducir su parte en el consorcio que se ha comprometido a poner 50 millones