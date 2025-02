Es oficial: el día exacto en el que cobrarás el paro en febrero

El mes de febrero llega a su ecuador y, aunque muchos beneficiarios del subsidio por desempleo ya han recibido su prestación, otros todavía siguen esperando su ingreso. La incertidumbre es mayor este mes, ya que habitualmente el paro se cobraba el día 10, pero actualmente se retrasan unos días. Entonces ¿cuál es el día exacto para cobrar el paro en febrero?. Con más de 2,5 millones de personas en situación de desempleo en España, este ingreso es fundamental para muchas familias y su planificación económica.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece un calendario de pagos que en teoría va del 10 al 15 de cada mes, aunque en la práctica los bancos tienen la capacidad de adelantar estos ingresos dependiendo de sus políticas internas. Por ello, en el caso de que se haya producido un retraso en el cobro del paro de febrero, es normal que surjan dudas y preocupación entre los perceptores, que buscan respuestas sobre cuándo podrán disponer de su dinero. A continuación, analizamos por qué este mes algunos pagos han tardado más en llegar, qué bancos han adelantado el dinero a sus clientes y qué hacer si todavía no has recibido tu prestación.

¿Cómo funciona el pago del paro?

El SEPE es el organismo responsable de abonar el subsidio de desempleo a quienes tienen derecho a él. Como norma general, el pago de la prestación se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes, aunque cuando el día 10 cae en festivo o fin de semana, el ingreso se retrasa hasta el siguiente día hábil. Sin embargo, este mes, aunque el 10 de febrero fue un día hábil, algunos pagos han tardado más en llegar.

Aunque el SEPE determina la fecha oficial del pago, los bancos tienen la posibilidad de adelantar el ingreso a sus clientes. Este adelanto responde a políticas internas de fidelización, así como a la necesidad de gestionar los pagos a través de la cuenta centralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). De este modo, las entidades financieras garantizan que el dinero esté disponible en la fecha estipulada, aunque muchas optan por ingresarlo antes.

¿Por qué algunos bancos han tardado más en pagar el paro en febrero?

El hecho de que algunas entidades hayan retrasado el abono de la prestación a sus clientes este mes puede deberse a varios factores:

al ser inicio de año, los bancos y el SEPE manejan un gran número de transacciones, lo que puede ralentizar los ingresos. Cambios en los sistemas bancarios: algunas entidades pueden haber ajustado sus procesos internos, lo que ha generado demoras en el cobro.

cada banco recibe los fondos del SEPE y luego los distribuye a sus clientes, por lo que cualquier incidencia puede afectar a los plazos de pago. Distintas políticas de pago: mientras que algunos bancos prefieren adelantar los ingresos, otros cumplen estrictamente con la fecha marcada por el SEPE.

¿Cuándo se cobra el paro en febrero según el banco?

Para febrero de 2025, las fechas de ingreso del paro han variado más de lo habitual según la entidad bancaria con la que trabaje cada beneficiario. Aunque el SEPE establece el pago oficial entre el 10 y el 15 de febrero, este mes los retrasos han sido evidentes. El calendario de pagos ha sido el siguiente:

A partir del 6 de febrero: Openbank y Santander fueron los primeros en ingresar la prestación a sus clientes.

Openbank y Santander fueron los primeros en ingresar la prestación a sus clientes. Entre el 7 y el 10 de febrero : Entidades como Caja Rural, Imaginbank, Bankinter, BBVA y Unicaja realizaron el ingreso en estas fechas.

: Entidades como Caja Rural, Imaginbank, Bankinter, BBVA y Unicaja realizaron el ingreso en estas fechas. Entre el 9 y el 10 de febrero : Los clientes de Ibercaja, Abanca, ING y Sabadell recibieron su dinero.

: Los clientes de Ibercaja, Abanca, ING y Sabadell recibieron su dinero. Del 10 al 15 de febrero: En este periodo se ha producido el pago oficial del SEPE para quienes no hayan recibido el adelanto bancario. Si aún no has recibido el pago, lo más probable es que lo hagas en las próximas horas.

¿Qué hacer si todavía no has cobrado el paro?

Si a estas alturas todavía no has recibido el ingreso del paro, puedes seguir estos pasos:

Consulta con tu banco: pregunta si el pago ya ha sido procesado y cuándo está previsto que se refleje en tu cuenta.

pregunta si el pago ya ha sido procesado y cuándo está previsto que se refleje en tu cuenta. Accede a la web del SEPE : en su portal puedes revisar el estado de tu prestación y confirmar si el pago ya ha sido enviado.

: en su portal puedes revisar el estado de tu prestación y confirmar si el pago ya ha sido enviado. Llama al teléfono de información del SEPE : puedes contactar con el SEPE en el 060, de 9:00 a 14:00 horas, para obtener más detalles sobre tu situación.

: puedes contactar con el SEPE en el 060, de 9:00 a 14:00 horas, para obtener más detalles sobre tu situación. Acude a una oficina del SEPE: si después del 15 de febrero sigues sin recibir el pago, es recomendable solicitar cita previa y acudir presencialmente para resolver la incidencia.

El pago del paro en febrero ha generado algo de incertidumbre, ya que muchos beneficiarios esperaban recibirlo el día 10, pero en algunos casos ha tardado hasta el 15 de febrero en hacerse efectivo. Mientras que algunos bancos han adelantado el pago, otros han mantenido los plazos establecidos por el SEPE, lo que ha causado retrasos en ciertos casos.

Si aún no has cobrado tu prestación, lo más probable es que el pago se haga en las próximas horas. Sin embargo, si el día 15 finaliza y no has recibido el ingreso, es fundamental ponerse en contacto con el SEPE o con tu entidad bancaria para aclarar la situación. Conocer estas fechas permite a los beneficiarios organizar sus finanzas y planificar mejor sus gastos, asegurando que cuentan con el dinero en el momento oportuno.