El sector inmobiliario lleva meses avisando de las negativas consecuencias que ya está teniendo la Ley de Vivienda en el mercado: caída de la oferta de alquiler y subida de precios. Se estima que la oferta de alquiler tradicional se ha desplomado en las grandes ciudades más de un 35% en los últimos meses debido a que los propietarios están optando por traspasar sus viviendas al arrendamiento temporal, turístico o por habitaciones, según diversas fuentes de sector.

Actualmente, el 24% de la población española vive de alquiler, lo supone un aumento importante teniendo en cuenta que hace una década tan sólo el 13,5% residía en este régimen. Esto se debe a varios motivos, principalmente a que la mayoría no puede comprar una casa, mientras que otra parte decide vivir de alquiler por la flexibilidad de este modelo y por la falta de estabilidad laboral. Por ello, se prevé que el número de hogares que vive de alquiler siga al alza en los próximos años. De hecho, esta es una de la principales conclusiones que han sacado los ponentes del I Congreso Nacional del Alquiler organizado por Finaer.

Al respecto, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid explica que «el mercado está y va a estar muy complicado porque ya se ha retirado mucha oferta de vivienda en alquiler». Además, añade: «Cada vez hay menos gente que pueda comprar, hay más gente que quiere alquilar, pero hay menos vivienda de alquiler y también se construye menos, lo que hace que suban los precios».

Tipos de alquiler

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, los propietarios de pisos de alquiler han buscado alternativas para evitar el tope de los precios. Así, el alquiler turístico, de temporada o por habitaciones se han convertido en la solución más rentable y segura.

El sector también coincide en que la nueva normativa ha creado mucha inseguridad en el mercado porque tiene un marcado carácter proteccionista con el inquilino. «No hay seguridad jurídica cuando te dejan de pagar la renta, esto está haciendo que se migre hacia la venta, el alquiler de temporada, el turístico u otras soluciones», asegura en su intervención José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Inseguridad jurídica

Por su parte, María Andreu, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) expone los problemas que presenta la Ley de Vivienda. «Sobrerregular el mercado no funciona, poner topes a las renovaciones no funciona, controlar los precios no funciona y no tener unas reglas claras tampoco», afirma.

La directora de Asval hace hincapié en que para los propietarios es importante que tener seguridad jurídica y saber «cuáles van a ser las reglas del juego» por lo menos durante el periodo de tiempo que dure el alquiler. Además, recuerda que en España el 95% de los propietarios de vivienda en alquiler son pequeños tenedores, es decir, sólo tienen 1 o 2 pisos en el mercado.

Por último, pese a que en los últimos ejercicios se ha registrado un aumento del negocio de la construcción de vivienda para alquiler, conocido en el argot inmobiliario como build to rent, ahora se ha detectado una ralentización. «Todas aquellas que se estaban construyendo se van a terminar, pero de momento parece que hay un parón generalizado entre los inversores porque en el sector se ha producido una tormenta perfecta», apunta el presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios en el Colegio de Economistas de Madrid.