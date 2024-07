La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tampoco se cree que la economía española vaya como un cohete, tal y como afirman el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. En concreto, la entidad ha denunciado que los salarios reales de los trabajadores de España han caído desde la pandemia y que, por tanto, los españoles han perdido poder adquisitivo con el actual Ejecutivo.

En concreto, la OCDE asegura que, en términos reales y si se descuenta los altos niveles de inflación que ha sufrido España, los salarios «han disminuido más desde el inicio de la pandemia».

Así lo ha hecho en el informe Perspectiva del Empleo 2024, en el cual pone en evidencia la gestión del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Es decir, la OCDE cuestiona el discurso que mantienen Sánchez y Díaz, especialmente el relacionado con el aumento de las retribuciones salariales a los trabajadores.

«A pesar de tendencias positivas en el mercado laboral, España se encuentra entre los países de la OCDE donde los salarios reales han disminuido más desde el inicio de la pandemia», insiste el think thank de las economías avanzadas.

La OCDE desmiente a Sánchez y a Díaz

En este sentido, la organización con sede en París recuerda que, a pesar de que los salarios nominales en España aumentaron por encima de la inflación en 2023 y principios de 2024, los salarios reales, una vez descontada la inflación, seguían siendo un 2,5% inferiores en el primer trimestre de 2024 en comparación con el cuarto trimestre de 2019.

Por el contrario, la OCDE añade que casi la mitad de los 38 países miembros, incluidos los vecinos Portugal y Francia, han recuperado con éxito los niveles salariales reales anteriores a la crisis o los han superado.

Es decir, España no ha sido capaz de alcanzar el aumento salarial que sí han vivido los países vecinos pese a compartir la misma moneda y tener una posición geoeconómica similar. En general, Portugal ha sabido contener el alza de precios mucho mejor que España, alcanzando, incluso, la estabilidad de precios en alguna ocasión mientras la economía española destacaba por su alta inflación.

Así lo destaca la propia OCDE, quien, respecto de esta distinta evolución, en el caso español advierte de que el país se enfrenta a una mayor inflación interanual en comparación con la zona euro, con una lectura de 3,8% y 2,6%, respectivamente, en mayo, «lo que supone una barrera para el crecimiento de los salarios reales».

Según afirmó Daniel Lacalle, jefe de Economía de Tressis, a OKDIARIO, la política fiscal de Sánchez, así como el déficit y la deuda pública de su gestión, «disfrazaron la inflación» española cuando esta se encontraba por debajo de los niveles de la eurozona. Así, los altos niveles actuales no son más que las consecuencias de las medidas del Ejecutivo.

En concreto, la inflación de España tocó un máximo en un año y se sitúo en el 3,6% en mayo, un punto porcentual por encima de la subida de precios de la eurozona, según los datos publicados este viernes por la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat.

Por otro lado, la medida estrella de Yolanda Díaz, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), no ha sido tan elevada como presume la política gallega, según la OCDE.

Así, el incremento acumulado del salario mínimo en España desde 2019 es del 26% en términos nominales desde antes de la pandemia. Sin embargo, por efecto de la inflación, esto se traduce en un aumento real del 6,5%, ligeramente por debajo de la mediana de la OCDE.

En este sentido, en mayo de 2024, el salario mínimo real era un 12,8% más alto que en mayo de 2019 de media en los 30 países de la OCDE que tienen un salario mínimo legal a nivel nacional, mientras que el incremento mediano fue del 8,3%.

Por tanto, el think thank de las economías avanzadas desvela que el cohete de Sánchez, cuando se tiene en cuenta el enorme incremento de la inflación, no se hace tan visible. Más bien, los españoles han perdido poder adquisitivo desde que gobierna y no pueden permitirse adquirir la misma cantidad de bienes que antes de que llegara al poder.