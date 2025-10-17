Nunca has visto algo igual: parece Costo pero estas chuches de Halloween están en Mercadona

Halloween ya asoma en el calendario y, con él, esa mezcla de sustos, risas y también como no, de azúcar que tanto nos gusta. Y en el caso de Mercadona sus chuches de Halloween ya están disponibles por lo que, la cadena valenciana vuelto a adelantarse al calendario con una colección de caramelos y gominolas que parece salida de un almacén americano. Si lo tuyo son las calabazas, los fantasmas y los dulces sin medida, prepara la cesta, porque este año han tirado la casa por la ventana.

No hablamos sólo de los clásicos caramelos o las piruletas con forma de murciélago. Este 2025, Mercadona ha lanzado una gama tan variada y divertida que no tiene nada que envidiar a Costco o a las grandes tiendas internacionales de Halloween. Desde dedos monstruosos hasta mini ataúdes de chocolate, hay opciones para todos los gustos y edades, y a precios más que asequibles. La fiesta del miedo se celebra también en los lineales del supermercado, que se han llenado de colores, formas y olores irresistibles. Y lo mejor de todo es que no hace falta gastar demasiado para llenar la casa de espíritu (y azúcar) terrorífico. Te contamos qué chuches no puedes dejar pasar este año si quieres sorprender a los peques o darte un capricho tú también.

Las mejores chuches de Halloween en Mercadona

Las míticas bolsas de golosinas de Mercadona regresan con una versión mejorada. La bolsa DiverXuxes se renueva este año con un surtido más amplio y texturas diferentes, perfecta para tener un poco de todo en una sola compra. Si prefieres algo más temático, el Boo! Mix trae una selección de gominolas terroríficas con pica-pica (calabazas, dentaduras, dedos o calaveras) por sólo 1,60 euros la bolsa de 300 gramos.

También hay sitio para las gominolas frutales de toda la vida. Las Boca Fruit, con sabores a limón, fresa, piña o naranja, son un acierto seguro si quieres algo menos ácido o picante. Se venden en paquetes de 200 gramos por 1,20 euros, ideales para llenar los cuencos de la entrada y tener siempre a mano algo dulce para los pequeños monstruos que llamen al timbre.

Las golosinas más terroríficas de Mercadona

Aquí llega la parte más divertida de la colección. Los Megadedo vuelven a ser protagonistas, con su textura esponjosa y sabor suave. Es imposible no reírse cuando alguien los saca del paquete. Cuestan 1 euros por 100 gramos y son uno de los productos más buscados de estas fechas.

Los Pop Eye, esos ojos rellenos de textura viscosa, regresan también tras su éxito del año pasado. Cada bolsa trae cuatro unidades por 1,60 euros, y son perfectos para decorar la mesa de Halloween o repartir entre amigos. Y si quieres algo realmente original, el pack de Golosinas Monster te lo pone fácil: seis figuras diferentes (calavera, Frankenstein, vampiro, mano, fantasma y demonio) por 1,65 euros. Lo mejor es que puedes separarlas y llevarlas de una en una, como un pequeño detalle para cada invitado.

Chocolates y piruletas

Mercadona también ha pensado en los amantes del chocolate. Este año trae una mallita de mini figuritas de chocolate con leche, con o sin relleno blanco, en forma de fantasmas, calaveras, ataúdes o arañas. Pesan 75 gramos y cuestan 1,25 euros. Son ideales para decorar la mesa o esconder en bolsitas sorpresa.

Si prefieres algo más sencillo, las piruletas de chocolate son otro éxito asegurado. Todas son sin gluten, y puedes elegir entre diseños de vampiro, calabaza o fantasma. Su precio ronda los 1,70 euros y vienen envueltas individualmente, perfectas para regalar o repartir en el truco o trato.

Del clásico Drácula al sabor afrutado

No podía faltar un homenaje a los caramelos de toda la vida. Los Fruits son una opción segura: blanditos, con sabores variados (limón, naranja, cereza, fresa y piña) y una textura que gusta tanto a mayores como a niños. La bolsa de 300 gramos cuesta 1,60 euros, y es ideal para compartir.

Y sí, regresan los míticos Caramelos Drácula, esos de sabor a cereza intensa que casi todos hemos probado alguna vez. Con su envoltorio negro y rojo, siguen siendo los más icónicos del lote. Vienen en paquetes de 150 gramos por 1,35 euros y son un guiño nostálgico perfecto para los que crecieron en los 90.

Con precios que oscilan entre el euros y los 1,70, esta colección de chuches de Halloween de Mercadona demuestra que no hace falta cruzar el Atlántico para disfrutar de una fiesta al más puro estilo americano. Todo está pensado para compartir, decorar o simplemente disfrutar sin complicaciones.

Desde los dedos de gominola hasta los ojos rellenos y las calabazas de chocolate, la variedad de este año es tan amplia que cuesta elegir. Lo cierto es que Mercadona ha logrado captar ese espíritu de Halloween que combina humor, tradición y un punto de locura. Así que si aún no has preparado tus dulces para el 31 de octubre, ya sabes dónde tienes las mejores chuches.