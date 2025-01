Nuevos tramos confirmados del IRPF en 2025 según Hacienda: así te afectará en la nómina

Conocer los detalles de la nómina es una práctica fundamental para cualquier trabajador, especialmente en lo que respecta a las retenciones de IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social o los impuestos aplicados. Para 2025, existen novedades significativas en el IRPF y en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Éste último impuesto, implementado en 2023, se diseñó para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones hasta 2050, aplicando una cotización adicional tanto al empleador como al trabajador.

En 2025, el porcentaje del MEI se ha incrementado del 0,70% al 0,80%, y a lo largo de los próximos años seguirá aumentando progresivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2030, manteniéndose estable hasta 2050. Este incremento puede parecer pequeño, pero afecta directamente al salario neto, por lo que es importante tenerlo en cuenta al revisar la nómina.

Tramos del IRPF en 2025

Uno de los errores más comunes entre los trabajadores es confundir el salario bruto con el neto. El salario bruto es la cantidad total acordada con la empresa, que incluye todos los conceptos salariales, como el salario base, complementos o bonificaciones. Sin embargo, el salario neto es lo que realmente percibes tras las deducciones de impuestos y cotizaciones.

Entre las deducciones más habituales se encuentran:

Cotizaciones a la Seguridad Social : una parte significativa del salario bruto se destina a financiar las prestaciones sociales, como pensiones, desempleo o bajas por incapacidad.

: una parte significativa del salario bruto se destina a financiar las prestaciones sociales, como pensiones, desempleo o bajas por incapacidad. Retenciones de IRPF: éstas varían según el tramo en el que se encuentre el trabajador y sus circunstancias personales.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo progresivo que varía en función del nivel de ingresos del contribuyente. Esto significa que, cuanto mayor sea el salario, mayor será el porcentaje que se aplicará sobre ciertas franjas de ingresos.

De 0 a 12.450 euros : 19% total (9,5% estatal + 9,5% autonómico).

: 19% total (9,5% estatal + 9,5% autonómico). De 12.450 a 20.200 euros : 24% total (12% estatal + 12% autonómico).

: 24% total (12% estatal + 12% autonómico). De 20.200 a 35.200 euros : 30% total (15% estatal + 15% autonómico).

: 30% total (15% estatal + 15% autonómico). De 35.200 a 60.000 euros : 37% total (18,5% estatal + 18,5% autonómico).

: 37% total (18,5% estatal + 18,5% autonómico). De 60.000 a 300.000 euros : 45% total (22,5% estatal + 22,5% autonómico).

: 45% total (22,5% estatal + 22,5% autonómico). Más de 300.000 euros: 47% total (24,5% estatal + 22,5% autonómico).

Ejemplo

Este sistema no grava la totalidad de los ingresos al mismo porcentaje, sino que los divide en tramos, aplicando diferentes porcentajes a cada franja.

Para una persona que gana 40.000 euros anuales, el IRPF se calcula de manera progresiva: los primeros 12.450 euros tributan al 19% (2.365,50 euros), los siguientes 7.750 euros al 24% (1.860 euros), el tramo de 20.200 a 35.200 euros al 30% (4.500 euros), y finalmente, los últimos 4.800 euros al 37% (1.776 euros). En total, esta persona tendría una retención anual de 10.501,50 euros, que se descuenta mensualmente de su salario bruto, con posibles ajustes según sus circunstancias personales, como estado civil o número de hijos.

Aunque los porcentajes de retención del IRPF en 2025 se calculan en función de las tablas oficiales y de los datos personales proporcionados por el trabajador (a través del Modelo 145), es posible solicitar un ajuste en ciertas situaciones. Por ejemplo, si prefieres que te retengan un porcentaje mayor para evitar que la declaración de la renta «salga a pagar».

Novedad

A partir de 2025, se introduce un cambio significativo en la Ley 35/2006 del IRPF, que modifica el límite de ingresos para la obligación de presentar la declaración en casos de tener más de un pagador.

El nuevo umbral establece que si los rendimientos íntegros del trabajo provenientes de un segundo o más pagadores no superan los 2.500 euros, no será necesario declarar, siempre y cuando los ingresos totales no excedan los 22.000 euros anuales.

Este ajuste al umbral busca simplificar la obligación fiscal para quienes tienen ingresos de diferentes fuentes, facilitando la gestión tributaria para aquellos con salarios inferiores a los 22.000 euros y pocos ingresos adicionales. De esta forma, quienes se vean en esta situación podrán evitar la obligación de presentar la declaración si la suma de sus rendimientos adicionales no alcanza el nuevo límite de 2.500 euros.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, continúa en 2025 con su actualización anual. Este impuesto tiene como objetivo reforzar el sistema público de pensiones, asegurando la sostenibilidad financiera para garantizar el pago futuro de las pensiones, especialmente de la generación del «baby boom».

Según lo establecido en la Ley 21/2021, el MEI se aplicará, en principio, hasta 2032, con una posible revisión dependiendo de los resultados obtenidos. Este año, el porcentaje del MEI se ha incrementado del 0,7% al 0,8%, lo que se traduce en una mayor retención tanto para trabajadores por cuenta ajena como autónomos, quienes deben contribuir independientemente de su nivel salarial.

Del 0,8% total, un 0,67% corresponde a la empresa y un 0,13% al trabajador, lo que genera una aportación proporcional según el salario percibido. Por ejemplo, para una nómina de 1.500 euros, el trabajador destinará 1,95 euros y la empresa 10,05 euros, acumulando un total de 12 euros para este fondo.

Aunque el porcentaje del impuesto es fijo, su efecto varía dependiendo del nivel salarial del trabajador. El MEI se distingue de la «cuota de solidaridad», que únicamente se aplica a salarios superiores a 59.000 euros, ya que este mecanismo afecta a todos los trabajadores.