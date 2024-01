Nuevas oposiciones del BOE con sueldos de casi 60.000 euros: ya no queda casi tiempo para apuntarse

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado una convocatoria de oposiciones para ocupar 33 plazas en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMT) en la categoría de personal laboral fijo. Este llamado ofrece oportunidades para profesionales en sectores clave como nuevas tecnologías, energía y movilidad. Aunque no se trata de funcionarios de carrera, los seleccionados contarán con contratos indefinidos, garantizando estabilidad laboral y condiciones salariales atractivas.

La Oferta de Empleo Público presentada en el Boletín Oficial del Estado detalla los perfiles profesionales que se requieren y las retribuciones asociadas. Las áreas de trabajo abordarán desafíos vinculados a nuevas tecnologías, energía y movilidad, siendo vitales en el contexto actual. Las retribuciones fijas para roles como Postal y Aeroportuario pueden llegar hasta los 58.649,71 euros al año, lo que hace que estas plazas sean aún más atractivas.

El plazo para poder presentar las solicitudes finaliza hoy 29 de enero, lo que destaca la urgencia para los interesados que deseen participar. Para aquellos que aspiran a convertirse en funcionarios de carrera, se anuncian nuevas convocatorias de procesos selectivos en el BOE durante el mes de enero.

Requisitos para las oposiciones

Los aspirantes que quieran optar a estas oposiciones van a tener que cumplir con una serie de requisitos para ser considerados. Los requisitos son los siguiente:

Nacionalidad Española: Deberán poseer la nacionalidad española.

Edad y Capacidad Funcional: Deberán tener al menos 16 años y no haber excedido la edad máxima de jubilación forzosa. Además, deben contar con capacidad funcional para desempeñar las tareas requeridas.

Antecedentes Disciplinarios: No deben haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública.

Titulación Oficial: Deben poseer el título oficial especificado en el anexo 1.

Experiencia Laboral: Deben contar con experiencia laboral demostrable.

Puestos ofrecidos por el BOE

La convocatoria destaca varias plazas que necesitan ser cubiertas, cada una correspondiente a perfiles profesionales específicos. Algunos de los puestos son los siguientes:

Un Técnico Aeroportuario en Madrid.

Un Técnico Postal en Madrid.

Cuatro Técnicos Audiovisuales en Madrid.

Un Técnico de Comunicación en Madrid.

Nueve Técnicos en Derecho en Madrid.

Seis Técnicos de Energía en Madrid.

Dos Técnicos de Estadística en Barcelona.

Tres Técnicos de Servicios Generales en Madrid y Barcelona.

Dos Administrativos en Madrid.

Cabe resaltar que dos de las plazas están reservadas para personas con discapacidad del 33% o superior, reforzando de esta forma el compromiso con la diversidad e inclusión.

Esta convocatoria de oposiciones en la CNMT ofrece una oportunidad valiosa para aquellas personas que están buscando estabilidad laboral y atractivas remuneraciones en sectores estratégicos. Dado que el plazo para presentar solicitudes expira hoy 29 de enero, se insta a los interesados a actuar rápidamente y completar la documentación a través del registro electrónico. Además, aquellas personas que aspiran a roles como funcionarios de carrera pueden explorar nuevas convocatorias en el BOE durante este mes de enero. La combinación de estabilidad, desarrollo profesional y compensaciones competitivas hace que estas oposiciones sean una opción muy atractiva para los profesionales que buscan avanzar en sus carreras profesionales.

Oposiciones sin estudiar

Es innegable que algunas oposiciones se destacan por su accesibilidad y atractivos sueldos. En este caso, no estamos exagerando al afirmar que para estas oposiciones en particular, no es necesario un estudio intensivo. Quienes han enfrentado el desafío coinciden en un punto, que es que se trata de un examen relativamente sencillo, sin necesidad de arduos esfuerzos, y ofrece sueldos iniciales de 4.000 euros que pueden llegar hasta los 6.100 euros. Sin duda, un sueño para cualquier opositor.

Estamos hablando de las oposiciones para la Unión Europea, una opción que muchos españoles consideran como la primera elección al prepararse para un examen. La facilidad de estos exámenes radica en que la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) establece pruebas que difieren considerablemente de las aplicadas en nuestro país.

El proceso comienza con un examen psicotécnico, donde el opositor se enfrenta a preguntas que evalúan el razonamiento verbal, numérico y abstracto. Esta prueba, que no requiere un esfuerzo sobrehumano, es el primer filtro del proceso. Aquellos que no la superan son descartados automáticamente.

Superada la primera fase, se procede al ‘e-tray’, el segundo examen. En este caso, el candidato recibe 100 correos electrónicos relacionados con un escenario hipotético y tiene un tiempo limitado para entender y procesar toda la información proporcionada. Al finalizar, se enfrenta a una serie de preguntas tipo test.

Finalmente, aquellos que superan ambas pruebas se someten a entrevistas, donde los examinadores evalúan su capacidad para tomar decisiones en tiempo real, simulando situaciones laborales. Las oposiciones para la Unión Europea ofrecen la oportunidad de ganar un salario considerable sin la necesidad de dedicar meses o años a un esfuerzo exhaustivo.

Si estás considerando opositar y buscas una alternativa que te permita obtener buenos ingresos sin una preparación prolongada, las oposiciones de la Unión Europea pueden ser la elección perfecta para ti.