La nueva pensión de 7.900 € es oficial y ya llega a España: vas a cobrar aunque no hayas cotizado

Los españoles que no cumplan con los requisitos mínimos de cotización pueden acceder a una pensión no contributiva. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrece una ayuda a los españoles que no hayan tenido una actividad laboral suficiente durante su carrera y además cumplan con unos requisitos de carencia de rentas propias. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.

El pasado mes de abril, la Tesorería General de la Seguridad Social repartió 10.324.244 pensiones a 9,3 millones de españoles que fueron beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares. Para acceder a una pensión contributiva en España, hay que cumplir un requisito mínimo e indispensable de 15 años de cotización durante la vida laboral.

¿Qué ocurre con las personas que no tengan este mínimo? Para las personas que no cumplan con estos parámetros están las denominadas pensiones no contributivas. Esta es una ayuda económica destinada a las personas que no han cotizado lo suficiente o no lo han hecho nunca y no tienen ingresos para cubrir las necesidades básicas del día a día. Estas prestaciones están fijadas en los Presupuestos Generales del Estado y son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que las deriva a las distintas comunidades autónomas.

La intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es equilibrar la brecha entre las pensiones contributivas y las no contributivas y por ello en la última subida de las pensiones se revalorizaron a razón de un 9% hasta los 7.905,80 euros anuales. Hay que tener en cuenta que el resto de pensiones del sistema de la Seguridad Social tuvieron una subida del 2,8%.

La pensión sin cotización de la Seguridad Social

La Seguridad Social ofrece a los ciudadanos que no cumplan con los requisitos dos tipos de pensiones no contributivas: las de jubilación e invalidez. Para ello hay que cumplir una serie de requisitos indispensables, como tener nacionalidad española, residir en el país y además demostrar una carencia de rentas propias mientras se es beneficiario de esta PNC.

Los requisitos para acceder a una pensión no contributiva de jubilación son los siguientes:

Tener 65 años de edad.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Carecer de ingresos suficientes: en cómputo anual, tienen que ser inferiores a 7.905,80 euros anuales.

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios», dice el IMSERSO a través de su página web.

Por lo que respecta a las cuantías, con la última subida de 2025 ha quedado en 7.905,80 euros anuales, que se repartirán en 12 mensualidades de 564,70 euros más dos pagas extraordinarias. La mínima, en función de los ingresos, ha quedado en 141,18 euros. Si en un hogar hay dos beneficiarios de una PNC de jubilación, la cuantía que reciba cada miembro será de 480 euros al mes.

La PNC de invalidez

La Seguridad Social también ofrece una ayuda para las personas que estén en situación de invalidez y no tengan unos requisitos mínimos de cotización, además de ingresos suficientes para desarrollar su día a día. Para poder ser beneficiario de una pensión no contributiva de invalidez, hay que cumplir estos requisitos:

Tener entre 18 y 65 años.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años.

Estar afectado de un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Tener ingresos inferiores a 7.905,80 euros anuales.

La cuantía para los beneficiarios de una pensión no contributiva de invalidez será la misma que para la jubilación: 7.905,80 euros anuales distribuidos en 12 mensualidades de 564,70 euros más dos pagas extraordinarias.