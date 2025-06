La nueva carrera que sólo se puede estudiar en Barcelona y tiene muchas salidas: plazas limitadas y sueldos muy altos

La Selectividad 2025 ya ha quedado atrás para los 44.000 estudiantes catalanes que se presentaron a las PAU. Y ahora deben esperar al miércoles 25 de junio, cuando se publicarán las notas. Tras semanas de esfuerzo, dudas y madrugones, muchos jóvenes están pendientes de si podrán acceder o no, a la carrera que sueñan. En ese momento, cada décima cuenta. Si tienes ya elegida tu carrera es posible que estés expectante, pero ¿sabías que existe una nueva carrera en Barcelona, que además sólo se imparte en la ciudad condal y tiene muchas salidas?.

En el caso de no estar todavía seguro con la carrera que vas a estudiar, debes saber que ésta de la que ahora te hablamos, se trata de una carrera para la que la nota de corte no es muy elevada, y como decimos, tiene mucho futuro laboral. El único pero es que cuenta con plazas muy limitadas, aunque su enfoque es innovador ya que combina deporte, gestión y tecnología. Puede ser entonces una suerte y una ventaja conocerla bien, dado que aunque la oferta no sea muy elevada, es posible que tú puedas entrar. Quienes descubren esta carrera a tiempo, y consiguen entrar, tienen ante sí una puerta directa a un sector en auge y con mucha proyección. Toma nota entonces, porque te ofrecemos ahora todos los detalles de esta carrera en Barcelona, en qué consiste, cómo acceder y qué salidas profesionales tiene.

La carrera que sólo se puede estudiar en Barcelona y tiene muchas salidas

La carrera se llama Grado en Gestión y Digitalización en el Deporte, y es bastante nueva. Se ofrece exclusivamente en la ciudad de Barcelona, en el campus de Can Dragó de la Euncet Business School, una institución adscrita a la prestigiosa Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). No existe en ningún otro lugar del país, lo que convierte a esta opción en una verdadera rareza dentro del mapa universitario español.

Lo curioso es que, a pesar de su exclusividad y de su orientación al mundo tecnológico y empresarial, dos de los ámbitos con mayor empleabilidad actual, la nota de corte para acceder es de apenas un 5 sobre 14. Esto puede resultar chocante si se compara con otras titulaciones más tradicionales, donde alcanzar un 11 o incluso un 13 es imprescindible. Pero que no te engañe este dato: la baja nota de acceso no implica menor calidad o menos exigencia. Simplemente responde a que es un grado nuevo, aún poco conocido, pero con un enorme potencial.

Una formación pensada para el presente (y el futuro) del deporte

Lo que hace especial a este grado es su enfoque completamente transversal. Aquí no se estudia únicamente gestión deportiva, sino que se incorporan materias de marketing digital, administración de empresas, análisis de datos, inteligencia artificial y transformación digital, todo aplicado al ecosistema deportivo. Es decir, se forma a los estudiantes no sólo para entender el deporte desde dentro, sino para liderarlo desde una visión moderna, basada en datos, estrategia y tecnología.

Durante los cuatro años de formación, los alumnos aprenden a gestionar instalaciones deportivas, a diseñar planes de negocio adaptados al sector, a usar herramientas digitales para mejorar el rendimiento y la visibilidad de marcas deportivas, y a interpretar datos con los que tomar decisiones clave en cualquier organización vinculada al deporte. Además, se les forma también en habilidades muy demandadas: liderazgo, comunicación, gestión de equipos y resolución de problemas.

Las plazas son muy limitadas

Uno de los factores que más llama la atención de esta carrera es que sólo se ofertan 35 plazas para el próximo curso. Esto significa que el número de alumnos por clase es reducido, lo que facilita una enseñanza más personalizada, cercana y práctica. Pero también implica que hay que estar muy atento a los plazos de preinscripción y matrícula, porque las plazas pueden volar.

Este límite responde a una estrategia pedagógica clara: formar a profesionales muy preparados y especializados, capaces de integrarse rápidamente en el mercado laboral. Gracias a esta apuesta por la calidad frente a la cantidad, muchos de los egresados de otros programas similares en la Euncet Business School han encontrado trabajo incluso antes de terminar sus estudios. En el caso de este grado, el objetivo es el mismo: crear perfiles altamente demandados en un sector que no deja de crecer.

Salidas profesionales con sueldos elevados

Una de las grandes ventajas de esta carrera es su elevado índice de empleabilidad. Los egresados podrán optar a puestos como gestores de instalaciones deportivas, responsables de marketing deportivo, analistas de datos aplicados al rendimiento de equipos, consultores especializados en transformación digital deportiva, o incluso emprender sus propios proyectos dentro del ecosistema fitness, wellness y deporte profesional.

El salario medio en estos puestos oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros anuales en los primeros años, y puede aumentar considerablemente con la experiencia y la especialización. Además, al tratarse de un sector con proyección internacional, las oportunidades fuera de España también son muy amplias, especialmente en países donde el deporte se considera una industria estratégica.