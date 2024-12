No vuelvas a hacer esto con tu tarjeta de crédito: la petición más urgente de un economista

Las compras navideñas son ahora las grandes protagonistas, y con ellas, los gastos suelen dispararse. Este es un momento en el que muchas familias recurren al uso de tarjetas de crédito para afrontar las fiestas, los regalos y las cenas en familia. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y conocido tertuliano en medios como RAC1 y La Sexta, ha lanzado una advertencia que merece atención: el uso indebido de las tarjetas de crédito puede convertirse en un verdadero problema financiero. Y es que, si no se gestionan correctamente, estas herramientas pueden llevar a deudas insostenibles.

La clave para evitar caer en este tipo de problemas radica en entender el funcionamiento de las tarjetas de crédito y utilizar su potencial sin dejarse atrapar por las altas tasas de interés. Aunque se especula que el Gobierno controla los gastos a través de estas tarjetas, Bernardos ha desmentido esta creencia, asegurando que el objetivo de Hacienda no es vigilar cada euro que gastamos. Sin embargo, el verdadero peligro no está en el control gubernamental, sino en cómo usamos nuestra tarjeta en el día a día, especialmente durante épocas de gasto elevado como la Navidad. Para Bernardos, las tarjetas de crédito no son enemigas de las finanzas personales, siempre que se usen con cabeza. Al contrario, pueden ser herramientas útiles para organizar y supervisar gastos, pero deben manejarse con responsabilidad, especialmente en las fiestas, cuando el consumo aumenta considerablemente.

No vuelvas a hacer esto con tu tarjeta de crédito

En estas fechas es común caer en la tentación de financiar las compras navideñas para pagarlas meses después. Sin embargo, según Bernardos, este es el error más grave que se puede cometer con una tarjeta de crédito. Optar por retrasar el pago a dos, tres o incluso seis meses puede ser una decisión financiera ruinosa. Esto se debe a que muchas tarjetas aplican intereses que oscilan entre el 18% y el 24%, lo que convierte cualquier deuda en una bola de nieve difícil de manejar.

Por tanto, la recomendación es clara: paga lo que gastes al final de mes. De esta forma, evitarás cargos adicionales y tendrás un control detallado de en qué estás invirtiendo tu dinero. Las herramientas que ofrecen los bancos, como resúmenes de gastos clasificados por categorías (alimentación, transporte, ocio, etc.), pueden ser de gran utilidad para gestionar tu presupuesto navideño.

Cómo planificar las compras navideñas sin caer en la trampa de los intereses

Durante la Navidad, el consumo aumenta de forma exponencial, y es fácil perder el control del presupuesto. Para evitar que esto ocurra, es importante planificar con antelación y ser realista sobre los gastos que puedes asumir. Bernardos destaca que las tarjetas de crédito pueden ser aliadas si se utilizan para establecer límites claros de gasto. Configurar un límite en la tarjeta puede ayudarte a mantenerte dentro del presupuesto y evitar sorpresas desagradables a final de mes.

Otro consejo útil es aprovechar las promociones y descuentos que ofrecen muchas tiendas durante esta época, pero con prudencia. Aunque las ofertas pueden ser tentadoras, no debes gastar más de lo que puedes pagar en un solo mes. De lo contrario, caerás en la trampa del financiamiento a plazos con intereses elevados.

¿Es seguro pagar todo con tarjeta?

Algunas personas desconfían de las tarjetas de crédito por temor a que sus datos sean utilizados de manera indebida o que el Gobierno supervise sus movimientos financieros. Bernardos ha desmentido categóricamente estos mitos, señalando que el principal riesgo no está en el control externo, sino en el mal uso de la tarjeta por parte del propio usuario. La clave está en utilizarlas con responsabilidad, verificando siempre que las condiciones de pago sean claras y sin intereses.

«Por favor, ¿de verdad alguien se cree que el Gobierno o Hacienda va a estar mirando lo que está gastando cada uno al mes? Si la inmensa mayoría de transferencias, aunque son más de 3.000 euros, y teóricamente a Hacienda les puede interesar, tampoco las mira» ha explicado el economista.

Por otro lado resalta que la ventaja de las tarjetas de crédito es la facilidad para realizar un seguimiento de los gastos. «Porque sé perfectamente, sin hacer nada, lo que gasto cada día. Si quiero gastar un importe determinado me pongo el límite en la tarjeta de crédito. Porque a final de mes me dicen todo lo que he gastado, cuánta parte me he gastado en alimentación, cuánta en viajes, cuánta en otras cosas. Esto lo hace el banco por mí, y gratis». Este tipo de control es especialmente útil durante la Navidad, cuando el volumen de compras aumenta significativamente.

En conclusión, la tarjeta de crédito puede ser un aliado valioso durante las fiestas navideñas, siempre que se utilice con responsabilidad. Evitar financiar las compras a largo plazo, mantener un control estricto del presupuesto y planificar las compras son claves para unas Navidades libres de preocupaciones financieras. Como bien señala Gonzalo Bernardos, el mejor uso de la tarjeta es aquel que te permite disfrutar de las fiestas sin caer en deudas innecesarias. Haz que esta Navidad sea diferente: prioriza el control financiero y asegúrate de que tus gastos estén en línea con tus posibilidades. Tu bolsillo te lo agradecerá en enero.