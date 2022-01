Ni rastro de las políticas sociales que anunciaba a bombo y platillo el Gobierno de Pedro Sánchez con el estallido de la pandemia. El precio de la luz se ha desbocado, el coste de los carburantes se ha disparado y la bombona de butano ha registrado un precio nunca visto desde primavera de 2013 y el inicio de 2015. Una situación que complica la cuesta de enero para miles de familias vulnerables tienen dificultades para hacer frente a las facturas de los servicios más básicos dejando en papel mojado el slogan del Ejecutivo: «Salimos más fuertes».

En concreto, el precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se incrementará un 4,91% a partir de mañana, 18 de enero, hasta situarse en 17,75 euros, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta subida se debe al alto valor de las cotizaciones de la materia prima pese a haberse reducido casi un 9,4% respecto al bimestre anterior, a lo que se suma el incremento de los fletes (+35,2%) y la depreciación del euro frente al dólar (-2,8%).

Una subida de los precios a la que también hay que sumar la energía y los combustibles. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista caerá este martes un 8,96% con respecto a este lunes, situándose así por debajo de la cota de los 230 euros por megavatio hora (MWh).

Con respecto a hace un año, el precio del ‘pool’ para este martes será un 171% más caro que el que se registró el 18 de enero de 2021, de tan solo 82,08 euros/MWh. ¿Los motivos? El aumento de los precios del gas y el coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) -en máximos históricos en este año-.

Precio carburantes

Por su parte, el precio de los carburantes ha encadenado la semana pasada su segundo alza consecutivo en el inicio de 2022, tras la espiral bajista con que despidió el año pasado que le llevó a sumar cinco caídas seguidas, y ha remontado a niveles de finales de noviembre. En concreto, el precio medio de la gasolina se ha situado esta semana en los 1,489 euros, lo que supone un incremento del 0,67% con respecto a hace una semana, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,359 euros, encareciéndose un 0,89% frente a la semana pasada. De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada en el final de 2021, vuelve a asomarse a los máximos que tocó en noviembre del año pasado. Con esta nueva subida, el llenado del depósito esta semana es un 24,2% más caro que hace un año para el caso de la gasolina y un 25,2% superior en el caso del gasóleo.

Medidas del Gobierno

Para compensar el incremento de precios, el Gobierno aprobó en octubre una mejora del bono social térmico con cargo a los presupuestos de 2021, con 100 millones de euros adicionales, hasta los a 202,5 millones. Además, el Ejecutivo ha ampliado hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.

En concreto, se han prorrogado hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo. No obstante, las medidas que anunció el Ejecutivo a bombo y platillo no han evitado que miles de hogares vean imposible hacer frente a la cuesta de enero.