Aunque puede que ahora que estamos en rebajas, decidas ir a Primark a ver qué descuentos ofrece en moda, debes saber que esta tienda no tiene rebajas, pero lo que sí tiene son muchas novedades entre las que destaca un modelo de bolso que es quizás la gran tendencia de la temporada y que puede ser tuyo por un precio sorprendente. Descubre ahora el bolso de moda está en Primark a un precio de locos.

El bolso de Primark a precio de locos

Muchos son los bolsos disponibles en Primark y todos ellos parecen fijarse en los modelos de grandes firmas para seguir las últimas tendencias, pero también la famosa tienda irlandesa acaba de lanzar un modelo de bolso que ya se impone para este invierno y que no podéis dejar escapar.

Estamos hablando del bolso de hombro con una combinación de cadena gruesa y tira de piel que ha provocado que ya esté arrasando en ventas. El bolso que es sin duda el de la temporada gracias a Primark.

Junto a su diseño en lo que respecta a tamaño y a esa cadena gruesa combinada, tenemos que decir que este es un modelo de bolso que gusta también mucho debido a su color en amarillo suave y a que sea de piel sitntética, con un detalle que imita el animal print de cocodrilo. Todo ello da como resultado un accesorio que es perfecto para ir a trabajar, para ir de compras, salir con amigas, o también para que sea nuestro bolso de noche, si por ejemplo tenemos una cita especial.

Un bolso que otras firmas como Zara también tiene pero en colores más sobrios como el negro, de modo que el de Primark parece imponerse realmente gracias a su color y porque además, bebe mucho de la inspiración «retro» que existe ahora por lanzar prendas y accesorios que nos recuerden a los años de los 90 o comienzos de los 2000 cuando los bolsos que marcaban tendencia eran precisamente los que se llevaban bien ajustados al hombro.

¿A qué esperas? No dudes en ir a por el bolso de la temporada, ya que además puede ser tuyo por 10 euros, de modo que nunca antes ir a la última y marcando tendencia había sido tan sumamente económico. Y para cuidarlo o mantenerlo es muy sencillo. Sólo tienes que limpiarlo con un paño ligeramente humedecido y siempre guardarlo en un armario en el que no entre la luz para que no pierda calor y tampoco, para que la piel se agriete.