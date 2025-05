Ni envasado al vacío ni con papel: el invento de Lidl para que el fiambre te dure fuera de la nevera

Los fiambres son sin duda, una de las soluciones más rápidas cuando no sabes qué llevarte a la oficina para desayunar o si quieres asegurarte que tus hijos se comen el bocadillo en el colegio o a cualquier excusión que vayan. Sin embargo, puede ocurrir que si pasa muchas horas fuera de la nevera, se acabe echando a perder o que su sabor no sea el más adecuado. Puedes envolverlo o meterlo en un tupper, siempre existe ese riesgo y más cuando las temperaturas suben. Por suerte Lidl tiene la solución para que el fiambre aguante más tiempo fuera de la nevera y como no, ya arrasa en su bazar online.

El gigante alemán ofrece muchos tuppers y recipientes en su bazar online. Sin embargo, uno en concreto es el que se ha convertido en el favorito de los clientes de Lidl ya que gracias a él, puedes mantener el fiambre ( y también por ejemplo la fruta cortada) durante horas fuera de la nevera. Un contenedor portalimentos que tiene un sistema que permite conservar frescos los alimentos durante más tiempo y que además, ha sido rebajado, de modo que ahora por menos de 7 euros podrás llevarte lo que desees a la oficina (o tus hijos), sin tener que estar pensando hasta la hora en que lo abras, si está bien o tienes que tirarlo todo. Además, este invento de Lidl está libre de BPA, es decir, no contiene bisfenol A, un detalle importante si te preocupa la seguridad alimentaria.

El invento de Lidl para conservar el fiambre fuera de la nevera

Este contenedor de Lidl tiene un diseño muy simple, pero tremendamente funcional. Consta de una base azul de gran capacidad (hasta 5,5 litros sin la bandeja), una bandeja intermedia, dos almohadillas refrigerantes y una tapa con cierre seguro y asa para transportarlo cómodamente. Todo está hecho de polipropileno resistente y ligero, fácil de lavar y sí, también apto para lavavajillas.

La magia está en las almohadillas refrigerantes. Sólo tienes que meterlas en el congelador la noche anterior y colocarlas después en la parte inferior del recipiente. El frío se distribuye de forma uniforme y mantiene la temperatura baja en el interior durante horas. Perfecto para guardar fiambre, quesos, fruta cortada, postres… o incluso llevar platos preparados de casa al trabajo o al campo sin que pierdan frescura.

Además, gracias a la bandeja intermedia, puedes separar los alimentos que necesitan más frío de los que no, o evitar que se aplasten entre ellos. ¿Un sándwich de jamón serrano y queso con una pieza de fruta? Todo en su sitio y sin que se mezcle ni un solo sabor.

Ideal para excursiones, oficina o días sin nevera

¿Te vas de picnic? ¿Trabajas en la calle y no tienes acceso a una nevera? ¿Vas a pasar el día fuera y quieres comer bien sin depender de bocadillos secos o de comida rápida? Este contenedor refrigerante de Lidl se convierte en el aliado perfecto. Su tamaño (29,7 x 11,5 x 43,5 cm) lo hace suficientemente amplio como para llevar varias raciones, pero sin ser un trasto incómodo de cargar. Y con un peso total de 739 g (sin contar las almohadillas), es muy manejable.

La tapa cierra con un sistema de pestañas laterales que asegura que nada se derrame ni se abra por accidente en la mochila o en el coche. Además, tiene una asa integrada, así que también puedes llevarlo como un pequeño maletín si no quieres meterlo en una bolsa.

Mucho más que para el fiambre

Aunque el titular habla de fiambre (porque es lo que más suele estropearse fuera de la nevera), este contenedor da mucho más de sí. Puedes usarlo para llevar ensaladas, gazpacho, yogures, tortillas, tartas frías o incluso sushi casero. Es un sistema versátil que se adapta a cualquier tipo de comida que requiera refrigeración, sin necesidad de electricidad.

Y si lo utilizas en casa, también es útil para guardar sobras en la nevera de forma más organizada o para conservar productos frescos cuando haces una escapada corta y no tienes acceso a una cocina equipada.

Un precio que lo hace aún más irresistible

Uno de los puntos fuertes de este producto es su precio: 6,49 euros. Pocas soluciones de este tipo en el mercado ofrecen tanta capacidad y funcionalidad por tan poco. Además, está libre de BPA, lo que lo hace aún más interesante para familias con niños o personas con sensibilidad hacia los materiales plásticos en contacto con los alimentos.

Si lo comparas con una nevera portátil o con fiambreras de gama alta que necesitan enchufe o batería, la diferencia es abismal. Aquí no hay tecnología complicada, sólo un diseño bien pensado que aprovecha lo básico: el frío del congelador y un cierre hermético.

En definitiva, Lidl lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado un producto simple, asequible y útil que responde a una necesidad real: conservar alimentos fuera de la nevera sin complicaciones. Este contenedor portalimentos refrigerante no pretende sustituir al envasado al vacío ni a los frigoríficos portátiles, pero sí ofrecer una solución cómoda y eficaz para el día a día.