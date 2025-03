Ni 5 ni 20 euros: la cantidad exacta de paga que debes darle a tus hijos, según los expertos

Hay una cantidad de dinero que debes darle a tus hijos según los expertos, de esta manera le enseñarás a gestionar el dinero. Uno de los grandes retos de hoy en día, es convertirse en gestor de nuestro propio sueldo. Aunque podemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que hasta la fecha no hubiéramos imaginado, tenemos por delante algunas novedades destacadas que serán las que marcarán la diferencia. La manera en la que educamos a nuestros hijos tiene mucho que ver con lo que serán de mayores.

Tan importante es proporcionarles una buena educación, como contar con las herramientas necesarias para que sean autosuficientes en un mundo cada vez más competitivo. Los que venimos de una generación en la que no se tuvo nada, la escasez hace que se valore cada euro, pero hoy en día en un mundo de abundancia plena, las posibilidades hacen que no se tenga esa impresión del dinero. Es más, un exceso de deseos y de elementos que hace unos años serían impensables, como lo equivalente a un sueldo mensual en un teléfono, lo que hace imprescindible dotar a nuestros hijos de herramientas como una paga.

Ni 20 ni 5 euros

Dependiendo de la edad de los pequeños podremos darle una cantidad de dinero que le permita gestionar sus necesidades. Ese dinero puede emplearse para lo que decida el niño, con lo cual, aprenderá a responsabilizarse de unos euros que serán suyos.

Antes que nada, es importante no relacionar ese dinero que puede cobrar el niño una vez a la semana, con las tareas que realiza en casa. No es un contrato, no cobra por lo que hace, sino que va aparte. Las tareas que realiza en su día a día son imprescindibles y van asociadas a su ser, no a un dinero que puede ir y venir.

De lo contrario, puede decidir hacer o no las tareas o cobrar o no por ellas, siendo peor el remedio que el problema. El dinero se gestiona aparte, con lo cual, podemos decidir más adelante si le creamos una tarea o una especie de trabajo fuera de las tareas habituales de la casa. Por ejemplo, responsabilizarse del huerto del jardín o de la terraza y cobrar por los buenos resultados que obtengamos en proporción a lo que se ha recolectado.

Esta es la cantidad exacta que debes darle a tus hijos como paga

El blog de Ibercaja nos ayuda un poco más a conocer el estado financiero de las familias y la mediana de paga que se entrega a los niños o adolescentes. Siguiendo con estos expertos: «De nuevo, no hay recetas exactas. Según Funcas, la asignación semanal media a jóvenes que cursan ESO es de 14,5 euros. Otras estadísticas nos hablan de que lo más común en España para una periodicidad semanal es de 3 euros hasta los 10 años, de entre 4 y 8 euros hasta los 14, de unos 10 euros entre esa edad y los 16, y de 15 a 20 euros hasta la mayoría de edad. Cuanto mayor sea la frecuencia (diaria, semanal), menos complicada será la gestión de ese dinero y, por tanto, menor será el aprendizaje. Por el contrario, a medida que la paga se vaya espaciando en el tiempo (quincenal o mensual), la necesidad de aprender a gestionar mejor el dinero aumentará, aunque también será más complicado».

Siguiendo con la misma explicación: «Los niños y los adolescentes perciben mucho más del día a día de sus padres de lo que pensamos. Y uno de los ámbitos en el que esto sucede es el financiero: tus hijos se fijan en tus hábitos de ahorro y, a partir de esa observación, aprenden mejor o peor a gestionar las finanzas personales. Además, hablar de dinero en casa es crucial para su educación financiera. Según la Encuesta Funcas 2024 sobre Cultura y Educación Financieras, cerca de la mitad de los encuestados afirman no hablar nunca con los adolescentes de los ingresos y gastos que entran en el hogar. Sin embargo, el 57% les da una asignación periódica con el objetivo principal de “que aprendan a manejar y valorar el dinero”. Precisamente, según otro informe de Funcas, la paga es uno de los instrumentos más valiosos de educación financiera para los menores, pero apenas la dan el 14% de las familias con niños en Primaria. La proporción de madres y padres que dan paga a sus hijos va creciendo con la edad de los hijos: la dan un 29% en Secundaria y solo se acerca a la mitad cuando cursan Bachillerato (48%)».

Ahora ya sabes la cantidad de dinero que pueden obtener tus hijos con una paga que es imprescindible para aprender sobre gestión financiera.